Şenol Güneş’ten Demba Ba alarmı
Beşiktaş Teknik direktörü, savunma oyuncularını uyararak “Demba Ba çok yönlü bir oyuncu... Ona çok dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
SPOR Toto Süper Lig’de cumartesi günü evinde Göztepe’yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Güneş özellikle savunma oyuncularıyla yakından ilgilenirken, futbolcularını rakibin en etkili silahı Demba Ba’ya karşı uyardı. Eski bir Beşiktaşlı olan Ba’nın çok tehlikeli bir isim olduğunu söyleyen Güneş, Senegallli için “Çok yönlü bir oyuncu. Gerek ceza sahası içinde, gerekse uzak mesafeden çok tehlikeli. Ona çok dikkat etmeli, bir an olsun boş bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.
PEPE’YE ÖZEL GÖREV
SAVUNMASININ tecrübesine güvenen Güneş özellikle Pepe’den Ba’yı durdurma konusunda başarılı bir performans bekliyor.
Göztepe’ye devre arasında transfer olan Ba, İzmir ekibinde oynadığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle