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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.05.2018 - 22:25, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten maç sonu flaş açıklamalar

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Şenol Güneş'ten maç sonu flaş açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından konuştu. Bu sezonun geride kaldığını söyleyen Güneş, “Gelecek yıl daha iyi bir lig diliyorum” ifadelerini kullandı.

Talisca’nın devre arasında takımdan ayrıldığını söyleyen Güneş, “Dayak yiyen birisi olarak komplocu, tiyatrocu oldum. Şampiyon olmayabiliriz ama kimseye saygısızlık yapmadık” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından konuştu. Doğan Babacan’ı anarak sözlerine başlayan Şenol Güneş, “Doğan Babacan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Önemli bir gün. 19 Mayıs’ı da kutlayalım. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla, atılan ilk adımın bilinmesinde yarar var. Ligin son maçını burada yaptık. Sıralamada 4. olmak bizi üzdü. Daha iyi bir sonuç ve daha iyi bir sıra bekliyorduk. Beklentilerin altında kaldık.

Oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Onlarla gurur duyuyorum. Sahaya çıktığımız zaman umut ve mutluluk vermek istedik, başarılı olamadık. İlk yarıda 21, ikinci yarıda 10 puan kaybettik. Mazeretler ve suçlamalar, yaptığımız eksikleri ortadan kaldırmaz. Şampiyon takımı kutluyorum, Avrupa’ya giden takımlara başarılar diliyorum. Taraftarın desteği, eksiklerimizi hatırlattı ama her zaman destek oldular. Gelecek sene daha iyi bir lig, fair-play içinde, oynanan oyunun herkese keyif verdiği bir yarış dileğiyle” ifadelerini kullandı.

"GİTMEK İÇİN İSTEĞİM YOK" 
1 yıl daha mukavelesi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Benim gitmek için bir isteğim yok. Geçen hafta da söyledim. Taraftarın desteğine cevap verdim. Kararları yönetimler verir.

“TALISCA DEVRE ARASINDA GİTMİŞTİ”
Talisca maalesef gitti. Devre arasında gitmişti. Talisca’nın gitmesine tabii ki üzüldüm. Ama üzülmek, şikayetçi olmak anlamına gelmiyor. İç dünyadaki sorunları herkes kendine göre kullanıyor. Ben hiçbirinize, takımdaki oyuncuların gidip gelmemesiyle ilgili konuşmadım. Talisca’nın gittiği de bilindiği için söyledim. Bütün kararları yönetim veriyor. Bu zamana kadar ki başarıları da yönetim bu şekilde sağladı. Elimizdeki oyuncularla ilgili yönetime fikrimi söylüyorum ama kararları onlar veriyor. Devre arasında Talisca gitti diye size açıklama yapsam, doğru olmaz. Tosic’in gitmesini ister miydim, ama yönetim böyle uygun gördü. Burada yönetim-hoca kavgası yok, hiyerarşideki yapıyı anlatıyorum ben” diye konuştu.

“DAYAK YEDİM, TİYATROCU OLDUM”
Kendisine yapılan saldırıyı henüz cevaplamadığını söyleyen Şenol Güneş, “Kimse bana neyin var diye sormadı. Ama bir olay yaşandı, bu olayda hastaneye niye gittin diye soran olmadı. 4. hakem de burada, maçı biz tatil ettik dedi. Çok mazeretler yapılabilir. Benim sinirlenmemle ilgili bir maç kaybetmedik biz. Ben sinirlenebilirim ama işimi eksik bırakmam. Galatasaray maçında ben sinirlendiğim için 10 kişi kalmadık, maçın başında da rakip 10 kişi kalabilirdik. Milli Takım’dan gelip maça yetişemeyen oyuncularımız oldu Medel gibi. Şampiyonlar Ligi sonrası kaybettiğimiz puanlar var. Bugün kazandık. Ama ilk yarıdaki maçta bu rakibimize mağlup olduk. Biz ezilerek kaybetmedik. İyi top oynuyoruz ama 4. bitiriyorsak, tek suçlu benim o zaman. Lig bitti, artık gerek yok. Türk futbolunun geleceğine aydınlık olarak bakmak lazım. Yabancı sayısının fazla olmasından rahatsızdım ama şimdi daha fazla gelsin isterim. Hakemlerin de yabancı yerli olması fark etmez. Bu laflardan kavga çıkarılmak isteniyor. Dayak yiyen bir adam olarak komplocu, tiyatrocu olduk. Seyirci niye ceza aldı, kulüp niye ceza aldı? Federasyonla Fenerbahçe kavga ederken, Şekip Mosturoğlu federasyonda çalışıyordu. Şimdi Fenerbahçe’de görev yapıyor. Mehmet Ali Aydınlar, şike sürecinde futbolun başındaydı, ben de onun hastanesine gittim, raporlar bende. Hastanede tansiyonumu ölçtüler ve 19’a çıkmıştı. Aykut Hoca’yı dinledim, kafama geldiğini söyledi, ama ne kadar geldiğini görmemiş. Gelseydin yanıma. Aziz Bey de hastaneye gelecekmiş, gelmemiş. Soyunma odasına gelseydi. Biz şampiyon olabiliriz, olamayabiliriz. Ama kimseye saygısızlık yapmadık” açıklamasını yaptı.

“TALISCA, CENK’E RAKİP OLABİLİR”
Hastane raporlarıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Güneş, “Raporlar var, retinada yırtık da var. Burada bir şey beklemiyorum. Suçlama yapanlar, aslında suçunu kapatmak istiyor. Maç kaybetmek ayrı bir şey. Buradan dersler çıkarmazsak sıkıntı yaşarız. İşinizi yapacaksınız. Bana yapılan suçlamalar var. Bana saldıranlar, kendilerini savunmak için bana saldırıyorlar” dedi.
Video Hakim Sistemi için de konuşan Güneş, “İyi niyet ve samimiyet olmadıktan sonra ‘VAR’ bile yok olur” diye konuştu.
Talisca’nın hangi takıma transfer olduğu sorusunu yanıtlamayan Şenol Güneş, “Talisca devre arasında gitmişti. Hangi takıma transfer olduğunu söyleyemem. Cenk’e rakip olabilir” dedi. Wolverhampton’a gidip gitmediği sorulan Güneş, bu soruyu ise, “Bu kadar altları düşünmeyin, daha üstteki takımları düşünün” yanıtını verdi.
Transfer için da konuşan Güneş, “Forvet ve sağ bek şu anda şart. Ama kulübün ekonomik durumları önemli. Bana sorarlarsa, ben Luis Suarez’i isterim, Dani Alves’i isterim. Ama öyle olmuyor” dedi.

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