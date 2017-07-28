Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz kararı! O ikili süper olur...

Fikret Orman ile İspanya kampında bir toplantı yapan Şenol Güneş, üç kulvarda mücadele için geniş bir kadroya ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, 4 transfer daha istedi. İki forvet talep eden Güneş, stopere ve sağ kanada da birer oyuncu gerektiğini söyledi.

DEMBA BA DEFTERİ AÇIK

Forvet için Demba Ba’nın da defteri kapatılmış değil. Ancak Senegalli yıldızdan sağlık raporlarının gelmesi bekleniyor. Demba Ba’nın oynamasına bir engel olmadığı ortaya çıkarsa Güneş, 3. forvet olarak kadrosunda görmek istiyor. Siyah beyazlı yönetim, Aboubakar için de son dakikaya kadar beklemeyi sürdürecek. Beşiktaş, Porto’nun transferin son günlerinde bonservis bedelini düşürmesi umuyor.

KADROYU GENİŞ OLMALI

Marcelo’nun gitmesi nedeniyle stopere de acilen takviye isteyen Güneş, “Mevcut stoperler içinde Pepe’ye Mitrovic eşlik edebilir. Ancak ben onu en kötü senaryo için düşünüyorum. Önceliğim Pepe’nin yanına daha tecrübeli hazır bir oyuncudur” dedi. Gökhan Töre’nin sakatlığını hatırlatan Güneş, “Orkan’ı alsak da sağ kanatta bir alternatife daha ihitiyacımız var. Üç ayrı kulvarda mücadele için kadro derinliği lazım” dedi.