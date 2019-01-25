Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz kararı
Şenol Güneş, 11 yıl sonra Beşiktaş’a dönen Burak Yılmaz’ı bugün Erzurum karşısında oynatıp oynatmama kararını son dakikada verecek.
Taktik idmanda ileri uçta önce Mustafa’yı ardından ‘Kral’ lakaplı oyuncuyu deneyen Güneş, fiziksel açığını henüz kapatamadığı için Burak’ı kenarda tutabilir.
Beşiktaş’a 11 yıl aradan sonra dönen ve geçen hafta Akhisar’da forma giyen Burak Yılmaz’ın bugün BB Erzurum maçında oynayıp oynamaması kesinleşmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, son kararını maça saatler kala verecek.
Dünkü taktik idmanda önce Mustafa Pektemek’i ardından da Burak’ı deneyen Güneş, yardımcılarına kararsız kaldığını söyledi. Akhisar’da fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde ilk 11’de sahaya çıkan Burak Yılmaz, 64 dakika oynamıştı.
ORTADA ATIBA - DORUKHAN İKİLİSİ
Güneş, yıldız golcünün fiziksel durumundan ötürü daha verimli kullanmak adına ikinci devre sahaya sürmeyi de seçenekler arasına koydu. Taraftarların olası tepkilerini de gözeten Güneş, oyuncunun moralini bozmamak için oynatmama ihtimalini de cebinde tutuyor. Diğer yandan Vida’nın cezalı olması nedeniyle bugün stoperde Mirin’in yanında Medel görev yapacak. Güneş, orta alandaki ikiliyi ise Atiba ile Dorukhan’dan oluşturmayı planlıyor.
Muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Mirin, Adriano, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Lens, Mustafa (Burak)
BB Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Muhammed, Emrah, Auremir, İbrahim, Lokman, Scuk
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