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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz kararı

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Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz kararı
Foto: Depo Photos

Şenol Güneş, 11 yıl sonra Beşiktaş’a dönen Burak Yılmaz’ı bugün Erzurum karşısında oynatıp oynatmama kararını son dakikada verecek.

Taktik idmanda ileri uçta önce Mustafa’yı ardından ‘Kral’ lakaplı oyuncuyu deneyen Güneş, fiziksel açığını henüz kapatamadığı için Burak’ı kenarda tutabilir.

Beşiktaş’a 11 yıl aradan sonra dönen ve geçen hafta Akhisar’da forma giyen Burak Yılmaz’ın bugün BB Erzurum maçında oynayıp oynamaması kesinleşmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, son kararını maça saatler kala verecek.

Dünkü taktik idmanda önce Mustafa Pektemek’i ardından da Burak’ı deneyen Güneş, yardımcılarına kararsız kaldığını söyledi. Akhisar’da fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde ilk 11’de sahaya çıkan Burak Yılmaz, 64 dakika oynamıştı.

ORTADA ATIBA - DORUKHAN İKİLİSİ

Güneş, yıldız golcünün fiziksel durumundan ötürü daha verimli kullanmak adına ikinci devre sahaya sürmeyi de seçenekler arasına koydu. Taraftarların olası tepkilerini de gözeten Güneş, oyuncunun moralini bozmamak için oynatmama ihtimalini de cebinde tutuyor. Diğer yandan Vida’nın cezalı olması nedeniyle bugün stoperde Mirin’in yanında Medel görev yapacak. Güneş, orta alandaki ikiliyi ise Atiba ile Dorukhan’dan oluşturmayı planlıyor.

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Mirin, Adriano, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Lens, Mustafa (Burak)

BB Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Muhammed, Emrah, Auremir, İbrahim, Lokman, Scuk

 

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