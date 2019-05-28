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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.05.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Beşiktaş itirafı!

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Şenol Güneş'ten Beşiktaş itirafı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Beşiktaş’tan ayrılmayı söz olarak söyledik ama gerçekleştirmeyi hiç aklıma getirememiştim. Ruhunuzu, bilginizi verdiğiniz, sizi seven bir camiadan ayrılıyorsunuz. Kolay bir iş değil” dedi. 

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş’a vedasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “4 yıl önce Fikret Orman ve yönetimi ile başladım. Güzel birliktelik oldu. Zaman zaman iyi zaman zaman kötü anlarımız oldu. Sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştık. Kader birliği yapıyorsunuz. Oradan ayrılmayı söz olarak söyledik ama gerçekleştirmeyi hiç aklıma getirememiştim. Maç oynandıktan sonra odamı boşaltmam gerekiyordu. Kasımpaşa maçından sonraki sabah yine oraya gittim. Yine alışkanlığımı gerçekleştirdim. Orada odamı boş görmek de ayrı bir burukluktu. Son maçta taraftarın az olmasıyla ilgili birçok şeyi sorgulamak lazım. Maçın heyecanı, Şenol Güneş'in durumu, iftar saati... Bunların hepsi etken olabilir. Orada bana plaket verildi, uğurlandım. Sayısı size göre az, bana göre fazla olan çok kaliteli bir taraftar grubu beni uğurladı. Bana o duyguları milyonlar veremez. Ruhunuzu bilginizi verdiğiniz, sizi seven bir camiadan ayrılıyorsunuz. Kolay bir iş değil. Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün hala Beşiktaş'la sözleşmem var ama milli takımla çalışıyorum. Resmi yazı yazıldı. Bir seferberlik emri gibi düşünün. Size bir emir geliyor ve göreve geliyorsunuz. 1 Haziran'da kongre var. Gelen yeni yönetim, 'Ben seni istemiyorum' diyebilir. Sözleşmem 1 Haziran'da başlıyor” ifadelerini kullandı.

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Şenol Güneş dün düzenlediği basın toplantısında bu açıklamaları yapmıştı....

"Bu jenerasyonun 10 seneye damga vurabileceğimizi düşünüyoruz"Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oynanacak iki hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
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Şenol Güneşten Beşiktaş itirafı

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