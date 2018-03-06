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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriŞenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a 'taç' yanıtı: "Bizim şampiyonluk tacımız var"
Futbol Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a 'taç' yanıtı: "Bizim şampiyonluk tacımız var"
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Futbol
İHA
06.03.2018 - 00:06, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a 'taç' yanıtı: "Bizim şampiyonluk tacımız var"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aykut Kocaman'ın "Beşiktaş maçında taç hırsızlığı yapıldı" sözlerine yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig’de dBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bırakın 2-3 kişiyi 5 bin kişinin demesiyle benim buraya ait olma duygumu kimse silemez" dedi.eplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, denk maçta Babel tarafından gollerin atılması ile ibreyi kendilerine çevirdiğini belirterek, "Trabzonspor zor bir deplasman. Kaliteli bir takım. Beklentilerine karşılık bulamayan Trabzonspor’un moral değerlerinde sıkıntı olabilirdi. Dengede maç oynandı. Golü bulduktan sonra daha rahat oynamaya başladık. Denk maçta Babel tarafından goller atılması ibreyi bize çevirdi. Bütün oyuncular gayretli ve iyi niyetliydi. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"NEGREDO VEYA DİĞERLERİ HEPSİ İYİYDİ"

Güneş, yapılan değişikliklerle ilgili bir soru üzerine ise, "Negredo veya diğerleri hepsi iyiydi. Netice almak için hamle yapıyorsunuz. Bu bazen sonuçlanabiliyor, bazen de sonuçlanmıyor. Negredo, pas bağlantısında iyi işler yaptı. Caner de katkı yaptı. Mustafa da iyiydi. Giren oyuncularımızın hepsi iyiydi. Biz hem oynayanlar hem de sonradan girenlerle iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. En zor maçlarımızdan bir tanesini oynadık. Trabzonspor coşkulu ve moralli olduğu zaman her takım yenebilir öyle sıradan bir takım değil. Beklentiler büyük olduğu için karşılık bulamayınca da bir güvensizlik yaşıyor. Bunu oyun içerisinde de görüyoruz bazen. Bizim de fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız var. Büyük oyuncularda bunu aşması lazım. Bugün Allah yardım etti ve şansta vardı kazandık" şeklinde konuştu.

Güneş, Trabzon Havalimanın’da kendisine gösterilen tepkiye yönelik bir soru üzerine de, "Ben buralara gelirken konuşmayacaktım. Hastayım o yüzden. Ben sıradan biriyim. Buradan biriyim, İstanbul’da yaşıyorum. Benim orada olmam buradaki düşüncemi değiştirmez. Burada nasıl yetişmişsem orada öyle yaşıyorum. Pozisyonumuzun gereği çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu görevi ben tayin etmedim. Hayat, tayin etti. Hepimiz için geçerli. Kader bizi nereye atıyorsa oraya gidiyoruz. Hayat devam ediyor. Futbol bir oyun. Bırakın 2-3 kişiyi 5 bin kişinin demesiyle benim buraya ait olma duygumu kimse silemez" dedi.

KOCAMAN'A TAÇ YANITI

Trabzonsporluların da kendisinin başarılı olmasını istediklerini belirten Güneş, "Ben sadece Trabzonspor’a ve Beşiktaş’a ait değilim ben Türkiye’ye aitim. Hatta dünyaya aitim bu bir ego değil aslında, bu buradan herhangi bir insanın çıkıp başarılı olacağı hissidir. Sayın Cumhurbaşkanı ismimi sahaya verdiği zaman bunu bana vermedi. Ali Kemal’e, Şamil Ekinci’ye, Ahmet Suata, Dozer Cemil’e buralara katkı yapanlara verdi. Şahsımla ilgili kötü sözler diyenler Kadir Özcan’a Cemil’e ne kadar sahip çıktılar bilmiyorum. Ben onlarla kulüp içerisinde bir çalışma yaptığım zaman ne işi var onların diyenler yine aynı şeyleri söylüyorlar. Trabzonspor’un üzüldüğüm tarafı ekonomik olarak tahribatı var. Ben bunu giderken söyledim. Bu şehir ve takım benim için gurur vericidir bunu asla inkar etmem. Fikret Orman’da bunu biliyor ve her zaman yanımda" şeklinde konuştu.

Güneş, Aykut Kocaman’ın taç ile ilgili söylemlerine ise, "Bize taç veren yok ki bizim tacımız yok. Bir tek şampiyonluk tacımız var onu da emekle aldık" dedi.

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