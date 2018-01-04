Şenol Güneş'ten Arda Turan açıklaması

İşte Şenol Güneş'in Arda Turan açıklaması;

Arda Turan'ı istemeyen antrenör olamaz. Arda şu an Cenk'in önünde kariyer olarak. Bazı hatalar yapmıştır gazeteci arkadaşlara ama başka hata yapanlarda var. Beşiktaş ,Arda'yı, Messi'yi aldı diyorlar. Kim istemez. Açık açık transfer istediğimi söylüyorum. Burak'ı, Arda'yı Selçuk'u hepsini çok beğeniyorum. Ancak bu oyuncuları transfer edeceğiz anlamına gelmiyor.

Aras'ı çok severim. Oynamaması hem bizim hem de onun için kayıp. Boyko ve Aras'a kulüp bulmaları söylendi. Oyuncularımdan memnunum, ligde geride kaldık, puan olarak gerideyiz ama oyun olarak öndeyiz.

BALOTELLI YORUMU

Balotelli'nin oyunculuğunu zaten tartışmıyorum. Sindirilebilir veya değiştirilebilir bir oyuncu için uğraşırsınız. Benim aldığım bilgiler etrafına ve kendisine zarar verebileceği söyleniyor. Bu yüzden istemedim ben. Bedava mı alıyorsunuz? Yok. Büyük paraya aldık sonra hata yaparsa satmaya çalışacağız zarar edeceğiz. Sizce alalım mı, almayalım mı? Oy birliğiyle almıyoruz o zaman (Gülerek) Sizce Başkan ne diyecek acaba? İnadına alırsa bir de... (Gülerek)