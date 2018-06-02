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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.06.2018 - 08:15, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz!

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Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz!

Ba, Çin’e gidince Şenol Güneş’in istediği tek golcü olarak elde Burak Yılmaz kaldı. Trabzon’un 4.5 milyon bonservis isteği işi zora sokuyor. Beşiktaş ise tecrübeli yıldıza, “Tapunu al, gel” dedi.

 

Beşiktaş'ta, forvet adaylarından Demba Ba’nın Çin ekibi Shangai SIPG’ya imza atması, ibreyi doğrudan Trabzon’un golcüsü Burak Yılmaz’a döndürdü. Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011’de Trabzonspor’da patlama yaşayan Burak Yılmaz’ı, eski hocası da çok istiyor.

Güneş yönetime verdiği raporda Demba Ba ve Burak Yılmaz’dan birinin alınmasını istemişti. Beşiktaş yönetimi de mali açıdan avantajlı olan Ba’ya öncelik verdi.

GİDENLERDEN PARA KAZANMALIYIZ
Ancak onun gitmesinden sonra Şenol Güneş yakından tanıdığı Burak Yılmaz’ın mutlaka alınmasını istiyor. Burak bu sezon sonunda Trabzonspor yönetimiyle mali ve idari kriz yaşamıştı.

Mali kriz içerisinde olan Trabzonspor, 32 yaşındaki golcü oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayıracak. Fakat oyuncusundan da bonservis kazanmak istiyor. Ağaoğlu “Gideceklerden para kazanmalıyız” diyerek kapıyı 4.5 milyon eurodan açtı.

Şenol Güneşin tek isteği Burak Yılmaz

SOSA İLE BİRLİKTE PAKET OLABİLİR
Burak Yılmaz’ın bu şartlar altında Trabzonspor’da oynaması ve verimli olması zor. Beşiktaş sorunu satmayı düşündüğü oyunculardan bazılarını takasta kullanarak çözmek istiyor.

Kartal’ın gündeminde olan isimlerden biri de Trabzonspor’un gözden çıkardığı Jose Sosa. Beşiktaş Burak ve Sosa ikilisi için bir öneride bulunmayı düşünüyor. Ancak öncelikle eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Beşiktaş yönetimi, “Nasıl olsa zaman var. Acelemiz yok. Önümüzü görelim, sonra net karar veririz” görüşünde. (Akşam)

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