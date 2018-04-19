Şenol Güneş'in son durumu ne oldu? İşte olaylı derbide yaşananlar
Şenol Güneş'in sağlık durumu oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Saha içinde yaşanan olayların ardından, başına yabancı cisim gelen Şenol Güneş yerde kaldı. Soyunma odasına giden Şenol Güneş takımını sahadan çekti ve maç tatil edildi. Hakemin verdiği kararla olaylı maç tatil edildi. İşte Şenol Güneş'in son durumu.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 57'nci dakikasında kafasına isabet eden yabancı madde nedeniyle yere düşen deneyimli teknik adamın kafasına 5 dikiş atıldı. Güneş, maçın tatil edilmesinin ardından sedye ile ambulans bindirilerek hastaneye götürüldü.
Kafasına darbe alan Şenol Güneş soyunma odasına doğru giderken bir kez daha Fenerbahçeli taraftarların tepkisine maruz kaldı ve tekrardan soyunma odası koridorunda başına darbe alarak ikinci yere yıkıldı.
Şenol Güneş'in kafasına aldığı darbenin ardından soyunma odasında sağlık ekipleri tarafından başına 5 tane dikiş atıldı. Şenol Güneş maçın tatil edilmesinin ardından stadyumdan ambulansla ayrılarak hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının 57'nci dakikasında kafasına isabet eden bir yabancı madde ile yerde kalan Şenol Güneş, maçın oynandığı Ülker Stadyumu'ndan ambulansla ayrılarak Fulya'da bulunan özel bir hastaneye getirildi. Beşiktaşlı taraftarlar da teknik direktörleri Güneş'i desteklemek için hastane çevresinde toplandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da deneyimli çalıştırıcının bulunduğu hastaneye gelerek Güneş'e destek oldu.
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