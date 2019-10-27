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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'in güldüren asansör anları! "Ayıp oldu..."

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Şenol Güneş'in güldüren asansör anları! "Ayıp oldu..."

A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan "Fenerbahçe-Konyaspor" mücadelesini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde takip etti.

Spor Arena Özel | Cengiz İZMİTLİ

Birçok Süper Lig maçında olduğu gibi, A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fenerbahçe-Konyaspor" maçını da yerinden takip etti.

Kadıköy'e en son Arnavutluk ile karşılaştığımız milli maçla çıkan Şenol Güneş, bordo-mavi kravat tercihiyle konuşulmuş ve “Fenerbahçe Stadı’na tüm taraftarın desteğini örnek göstermek lazım. Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı” açıklamasını yapmıştı.

Sessiz sedasız locaya çıkan Güneş, asansör sırası beklerken güldüren bir anı yaşadı...

Yaklaşık 5-10 dakika sıra bekleyen Şenol Güneş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir grupla asansör geldiğinde kalabalık halde içeri girince, kenarda bekleyen 3 kadın dışarıda kaldı.

Kadınlardan biri, "Ooo beyler, sırada biz vardık..." derken asansörün kapısı kapandı. Bu durum önce gülüşmelere sebep olsa da sonradan Şenol Güneş; "Kadınlara ayıp ettik, sırada onlar vardı. Ayıp oldu..." dedi.

Loca katında inen Güneş, sessiz sedasız bir şekilde, gözlerden uzak mücadeleyi tribünden takip etti.

Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta arasında Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etmişti...

Şenol Güneşin güldüren asansör anları Ayıp oldu...

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