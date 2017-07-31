Şenol Güneş'in gözü onda! Fransız golcü...

Tecrübeli çalıştırıcı, verdiği raporda kaleye sırtı dönük oynayabilen, top hakimiyeti yüksek, son vuruşları iyi bir golcü tasviri yaptı. Adaylar arasında bu özelliklere uyan tek isim Fransız yıldız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetime sunduğu raporda transfer edilecek golcü konusunda kıstaslarını bildirdi. Tecrübeli hocanın, raporunda, "Aboubakar olursa 'Hayır' demem. Ancak tercih etme şansımız olursa, önceliği aynı kalitede, sırtı kaleye dönük oynayabilen, top hakimiyeti yüksek, son vuruşlarda iyi bir santrforu tercih ederim. Demba Ba sakat olmasa işimizi görebilirdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

O ÖZELLİK ONDA VAR

Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler arasında bu özellik sadece Gignac'ta var. Ancak Fransız yıldızın kulübü kiralamaya yanaşmaması ve 8 milyon Euro bonservis bedeli istemesi bu transferi zora sokuyor.

Meksika ekibi Tigres, Gignac'ı yüksek bir bedelle satıp, gelir elde etmeyi planlıyor. Birçok kulübün takibindeki Fransız yıldızın, Amerika'ya transfer olabileceği konuşuluyor. (Sabah)

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