Şenol Güneş'in gözü iki kupada!
Beşiktaş'ta herkes şampiyonluk hedefine kilitlenirken, Şenol Güneş sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.
Perşembe günü Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de karşılaşacakları Fenerbahçe maçı için uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Şimdi ligi unutacağız. Sizden iki kupayı da istiyorum. Tam konsantrasyonla sahada olmalısınız" dedi.
İNŞALLAH BU SEFER OLMAZ
Bu arada Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, şampiyonluk yarışı ve kupadaki F.Bahçe derbisini değerlendirdi. Ligde 5'te 5 yapıp mutlu sona ulaşacaklarını söyleyen Ürkmezgil, "Nedense F.Bahçe maçlarında hep gerginlik oluyor. İnşallah bu sefer yaşanmaz" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vagner Love idmana çıkmadı. (Sabah)
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