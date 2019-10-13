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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'in Fransa planı!

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Şenol Güneş'in Fransa planı!

Arnavutluk'u 1-0 yenerek 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki liderliğini sürdüren A Milli Takımımız’da gözler Fransa maçına çevrildi.

 Paris’te oynanacak karşılaşmanın taktik hazırlığını tamamlayan teknik direktör Şenol Güneş, ay yıldızlı ekibimizi Arnavutluk maçından daha farklı bir sistemde oynatacak. Grupta kalan 7 maçta sadece 2 gol yiyen defansın performansından memnun olan Güneş, bu bölgede yine Zeki, Merih, Çağlar ve Umut’a görev verecek. Son 3 maçta kalesini gole kapatan Mert de ilk 11’deki yerini koruyacak.

Burak-Cenk ikilisinden biri Fransa maçında yedek oturacak

Orta sahada daha dirençli ve mücadele gücü yüksek bir takım kurma kararı alan Güneş, bu mevkide dünyaca ünlü oyunculara sahip Fransa’nın karşısında İrfancan, Mahmut, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan’ı oynatacak. Şenol Güneş, Arnavutluk karşısında birlikte oynattığı Burak ve Cenk’ten birini yedek soyundurup, Yusuf Yazıcı’ya şans tanıyacak. Fransa maçının son taktik çalışmasını bugün yaptıracak olan Güneş, savunmada sıfır hata ile oynayan, orta sahada sürekli kalabalık olan ve dirençli oynayan bir milli takım oluşturmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda Andorra ve Arnavutluk maçlarında olduğu gibi sabırlı oynamalarını istedi.

Fransa’da Mbappe, Pogba, ve Lloris yok, Kante belki

Öte yandan Fransa Milli Takımı, yarın ay yıldızlı ekibimizin karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Kaleci Hugo Lloris, orta saha oyuncusu Paul Pogba ve forvet Kylian Mbappe, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Kas ağrısı nedeniyle önceki günkü İzlanda maçının ilk 11’inden son anda çıkarılan orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin Türkiye karşısında oynayıp oynamayacağı ise belli değil. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, N’Golo Kante konusunda, “Sakatlığı çok ciddi değil ancak onu riske etmek istemiyorum” açıklamasını yaptı.

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