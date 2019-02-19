Şenol Güneş'in derbi kuralları
Derbide Kagawa ile başlayacak olan Güneş, Oğuzhan'a da "hazır ol" dedi.
Şenol Güneş, futbolcularından F.Bahçe derbisine kadar özel hayatlarına özellikle dikkat etmelerini istedi. Tecrübeli hoca, oyuncularından gece geç saatlere kadar dışarıda gezmemelerini ve bireysel olarak da maça hazırlamalarını istedi.
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcularını özel hayatlarına özen göstermeleri konusunda uyardı. Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına giden siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin pazartesine alınmasıyla birlikte daha uzun süre dinlenme fırsatı elde etti. Güneş de bu fırsattan istifade ederek oyuncularına iki gün izin verdi. Güneş, buna karşın oyuncularından geç saatlere kadar ayakta kalmamalarını ve kendilerine dikkat etmelerini istedi.
İlk tercih Kagawa ama...
LİGİN ikinci yarısında yakaladıkları olumlu havayı derbi galibiyetiyle taçlandırmaları gerektiğinin altını çizen Güneş, “İyi başlangıcımızı derbide 3 puanla taçlandıramazsak tüm emeklerimiz boşa gider. Sizden bireysel olarak da derbiye kendinizi iyi hazırlamanızı istiyorum” dedi. Diğer yandan Güneş, Ljajic’in yokluğunda Kagawa’yı ilk 11’de oynatmayı planlıyor ancak Oğuzhan Özyakup’a da “Hazır ol” emri verdi. Güneş, Malatya’da Kagawa’nın takım savunmasına katkısını yeterli bulmadığını açıklamıştı. Güneş, 4 haftadır oynayamayan Oğuzhan’ı ikinci devre kullanmayı planlıyor.
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