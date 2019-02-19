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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'in derbi kuralları

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Şenol Güneş'in derbi kuralları

Derbide Kagawa ile başlayacak olan Güneş, Oğuzhan'a da "hazır ol" dedi.

Şenol Güneş, futbolcularından F.Bahçe derbisine kadar özel hayatlarına özellikle dikkat etmelerini istedi. Tecrübeli hoca, oyuncularından gece geç saatlere kadar dışarıda gezmemelerini ve bireysel olarak da maça hazırlamalarını istedi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcularını özel hayatlarına özen göstermeleri konusunda uyardı. Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına giden siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin pazartesine alınmasıyla birlikte daha uzun süre dinlenme fırsatı elde etti. Güneş de bu fırsattan istifade ederek oyuncularına iki gün izin verdi. Güneş, buna karşın oyuncularından geç saatlere kadar ayakta kalmamalarını ve kendilerine dikkat etmelerini istedi.

İlk tercih Kagawa ama...

LİGİN ikinci yarısında yakaladıkları olumlu havayı derbi galibiyetiyle taçlandırmaları gerektiğinin altını çizen Güneş, “İyi başlangıcımızı derbide 3 puanla taçlandıramazsak tüm emeklerimiz boşa gider. Sizden bireysel olarak da derbiye kendinizi iyi hazırlamanızı istiyorum” dedi. Diğer yandan Güneş,  Ljajic’in yokluğunda Kagawa’yı ilk 11’de oynatmayı planlıyor ancak Oğuzhan Özyakup’a da “Hazır ol” emri verdi. Güneş, Malatya’da Kagawa’nın takım savunmasına katkısını yeterli bulmadığını açıklamıştı. Güneş, 4 haftadır oynayamayan Oğuzhan’ı ikinci devre kullanmayı planlıyor.

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