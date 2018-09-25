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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
25.09.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası

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Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası

Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki en kötü 6. hafta performansını geride bıraktı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönettiği Beşiktaş, bu sezon ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği 2015-2016 sezonunun aynı döneminde 13 puan toplayan Güneş, bir sonraki sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon da ilk 6 haftayı 13 puanla kapattı.

Geride kalan 3 sezonda 6. haftaları 4'er galibiyetle geçiren Beşiktaş, bu sezon 3 galibiyet elde edebildi. Bu süre içinde Beşiktaş'ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de sonlandı. Antalyaspor'a 3-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki lig maçlarında ilk mağlubiyetini almış oldu, iç sahada yenilmezlik unvanını kaybetti.

Her maçta gol yedi

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ın bu süre içinde en fazla gol yediği sezon da bu yıl oldu.

İspanyol kaleci Fabricio Ramirez'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferinin ardından kaleyi Tolga Zengin'e emanet eden Güneş, tecrübeli eldivenin yaşadığı sakatlıktan sonra Utku Yuvakuran'a eldivenleri verdi.

Alman kaleci Loris Karius'un transferi de Beşiktaş'ın gol yeme sorununa çözüm üretemedi.

Lig maçlarının hiçbirinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, geride kalan 6 haftada toplam 8 kez topu ağlarında gördü.

Güneş'in göreve başladığı ilk sezonun 6 haftalık diliminde kalesinde 7 gol gören siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonlarda aynı süre içinde 6 ve 5 gol yedi.

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