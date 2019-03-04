Şenol Güneş'i şikayet etti!
Devre arasında Beşiktaş ile bağlarını koparma noktasına gelen Ricardo Quaresma, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "1.5 yıllık daha sözleşmem var ve bitene kadar burada kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in Portekizli yıldız ile ilgili sorulara, "Bugün burada ama yarın ne olur bilemeyiz" cevaplarını vermesi Q7'yi rahatsız etti.
Yöneticilerle görüşen Quaresma'nın, "Ben sözleşmenin sonuna kadar kalacağım, ifade ettim. Ancak hocamız sözüme inanmıyor sanırım. Ben tüm motivasyonumla burada kalmaya odaklandım ancak bu yaklaşım beni aşağı çekiyor" dediği öğrenildi.
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