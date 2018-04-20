Şenol Güneş'e ziyaretçi akını! Herkes hastaneye koştu...
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylarda yaralanarak başına 5 dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i spor camiasından birçok isim ziyaret etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylarda yaralanarak başına 5 dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'e spor camiasından birçok isim ziyarette bulundu.
Fulya Acıbadem Hastanesi'nde gözlem altında tutulan Şenol Güneş'i Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ahmet Nur Çebi, Metin Albayrak, Umut Güner, Hakan Özköse, Hüseyin Mican ve Berk Hacıgüzeller ziyaret etti.
Yarın taburcu olması beklenen deneyimli teknik adama siyah-beyazlı futbolcular Pepe ile Ricardo Quaresma ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da deneyimli teknik adama hastanede ziyaret gerçekleşti. Öte yandan karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Beşiktaşlı futbolcuların da Şenol Güneş'i ziyaret etmek için hastaneye gelmek istediği fakat başkan Fikret Orman'ın buna izin vermediği öğrenildi. Hastanenin önünde Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaraylı taraftarların da beklediği öğrenildi.
Ahmet Ağaoğlu da ziyaret etti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Şenol Güneş'i hastanede ziyaret etti.
Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ağaoğlu, "Çok üzgünüm. Bunlar sporun ve futbolun içinde olmaması gereken şeyler." ifadelerini kullandı.
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