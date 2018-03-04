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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Şenol Güneş'e Trabzon'da şok sözler!
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İsmail ER ve İHA
04.03.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'e Trabzon'da şok sözler!

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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesi için Trabzon'a giden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'e havalimanında bazı Trabzon'lu taraftarlar tepki gösterdi. Grup içindeki bazı taraftarlar Şenol Güneş'e "Tabzon'u sattın" diye bağırdı. Tecrübeli teknik adam da, "Ben kimi satmışım. Esas siz Trabzon'u satıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Trabzonspor deplasmanı için şehre gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bazı bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi. Güneş ile taraftarlar arasında sert diyaloglar yaşandı. 

Grup içindeki bazı taraftarlar Teknik Direktör Şenol Güneş’e “Trabzon’u satma hocam. Yazıktır. Satma hoca takımı” diye bağırdı. Bunun üzerine Şenol Güneş otobüsün ön kapısına gelerek “Trabzonlu şehrini satmaz. Satanlar burada protesto edenler” diyerek yanıt verdi. 

Şenol Güneşe Trabzonda şok sözler

Güvenlik güçleri protestocu taraftarları daha sonra uzaklaştırdı.

Protestolar karşısında öfkelenen deneyimli teknik adam, "Trabzonlu Trabzonspor’u satmaz buraya protesto edenler ihanet için gelmişler Trabzon’u satanlar gelmişler" diyerek sert yanıt verdi.

Şenol Güneşe Trabzonda şok sözler

"FENERBAHÇE TARAFTARI OLABİLİR"

İHA'nın haberine göre ise otobüs hareket ederken, taraftarların yeniden tepki göstermesi üzerine Şenol Güneş, takım otobüsünü durdurarak bu kez polislere tepki gösterdi. Bir polisin yanına giden Güneş, "Burada suçlu sizsiniz. Bunlar paralı kişiler. Bunları siz gözaltına almıyorsunuz. Bunları araştırın. Ya Fenerbahçe ya biri getirdi onları" dedi. Bunun üzerine polis, Trabzon taraftarlarını otobüsün geçtiği bölgeden uzaklaştırdı. Kafile, kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Şenol Güneşe Trabzonda şok sözler

Şenol Güneşe Trabzonda şok sözler

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