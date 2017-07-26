Şenol Güneş ve Fikret Orman'dan birliktelik mesajı

Günde çift idman yapan Siyah Beyazlı futbolcular yoğun ve ağır antrenman temposuna rağmen neşelerinden bir şey kaybetmiyor.Akşam idmanının başında yapılan ısınma çalışmalarında, sezon içinde olduğu gibi Quaresma ve Adriano'nun başını çektiği grubun kahkahaları tüm tesisi inletti.

Gün içinde Fatih Terim'in Milli Takımı bırakmasıyla başlayan 'Şenol Güneş Milli Takıma gidecek mi'' tartışmalarına başkan Fikret Orman resmi açıklama yaparak noktayı koymuştu.Aynı şekilde Şenol Güneş'te antrenmanın başında Fikret Orman'ın yanına gelerek tokalaştı ve adeta birliktelik mesajı verdi.Şenol Güneş'in diğer antrenmanların aksine daha neşeli olması da dikkat çeken başka bir detaydı.

İspanya kampında tamamen taktik çalışmalara ağırlık veren Güneş akşam idmanın da çok büyük bir bölümünde taktik programlar uyguladı.Yön değiştirmeli kenar ortalarının çalışıldığı idman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş Marbella kampının 2. hazırlık maçını yarın akşam oynayacak.La Liga takımlarından Las Palmas ile Marbella Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 2100'de oynanacak.