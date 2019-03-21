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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.03.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Turnuvaya katılamadığınızda...

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Şenol Güneş: Turnuvaya katılamadığınızda...

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takım, Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Emre Belözoğlu basın toplantısı düzenledi.

 50 YAŞINDA BİLE OLSAM MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILIRSAM GELİRİM

Yeniden Milli Takım'da olmanın nasıl hissettirdiği sorusu sorulan tecrübeli oyuncu, 'Şenol Hocama, bizi bu göreve layık gördüğü için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bayrağın olduğu her yerde ben hep aynı heyecanı taşıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra, 50 yaşında bile olsam Milli Takım'a çağrılırsam gelirim. Herkesin sevdiği bir Milli Takım olması, ilk amacımız. Turnuvalara da gitmek istiyoruz. İyi bir kadromuz var. Tecrübeli ve büyük başarıyı yaşamış bir hocamız var başımızda. Hocamızın eğiticiliği tüm oyuncular tarafından biliniyor. Bu turnuvaya katılmak istiyoruz. Hem bizler, hem ülkemiz bunu hak ediyor. Hocamızla birlikte bunu alışkanlık haline getirip, yolumuza devam etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı 

SEZON SONU KARİYERİMLE İLGİLİ KARAR VERECEĞİM

'2020'de forma giyecek misiniz?' şeklinde yöneltilen soruya ise Belözoğlu şu şekilde yanıtladı: Her zaman şuna inandım. Benim için en önemli şey, yarın oynayacağımız maç. Bu iki maçtan 6 puan alalım. Sezon sonunda futbol kariyerimle ilgili karar vereceğim zaten. Şu an en önemlisi yarınki maç buna odaklandım.

DİZİLİŞLE ALAKALI BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ

Takım dizilişi hakkında görüşleri sorulan Emre Belözoğlu şu açıklamaları yaptı: 'Dizilişle alakalı bir şey söylemem doğru olmaz. Hocamız en hazır takımı buraya çağırdığını söyledi. Onun direktifleriyle sahada en iyisini yapacağız. Yapmamız gerekenin ne olduğunu hocamız bize anlattı. Kim oynarsa oynasın, tek bir hedefimiz var. O da 3 puan.'

ONLAR DA BİZİ İYİ TANIYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'e ilk olarak 'Arnavutluk'u ne kadar tanıyor musunuz?' şeklinde bir soru yöneltildi. Şenol Güneş ise soruyu şekilde yanıtladı: 'Gruptan çıkabilmek için her maçı kazanmak durumundayız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Arnavutluk'u biliyoruz, takımı tanıyoruz. Onlar da bizi biliyor. Onların oyuncuları da bizi iyi tanıyor. Kaliteli, tecrübeli oyuncuları var. Biz de iyi bir takımız. Sadece Arnavutluk karşısında değil, tüm takımlar karşısında sahaya kazanmak için çıkacak bir takımız. Kendi sahamızda hazırlık maçında onlara kaybetmiştik. Onlara çalıştık. Yetenekli aynı zamanda tecrübeli oyuncuları var. Önemli olan sahada düşündüğünüz oyunu yansıtabilmektir. Bizim de yetenekli oyuncularımız var. Güzel maç olmasını bekliyorum.'

ARA AÇILIYOR

Turnuva hakkında konuşan Güneş, 'Öncelikle şunu söylemek lazım. Bütün oyuncuların takımları var. Milli Takım ortak değerimiz. Ciddi bir maç oynayacağız. Bu turnuvalar 4 yılda bir geliyor. Katılamadığınızda ara açılıyor. Benim ilk günkü gibi heyecanım var, oyuncuların da öyle olduğunu düşünüyorum. dedi.

HEPSİNİ YENMEK İSTİYORUZ

Fransa Milli Takım'ı hakkında konuşan tecrübeli teknik adam: 'Önce kendimizi iyi görüyoruz. Fransa ve diğerlerini rakip olarak görüyoruz, hepsini yenmek istiyoruz. Yarın da işimiz kolay değil. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz, bu nedenle rakiplerin durumuyla ilgilenmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

YARIN KARAR VERECEĞİZ

Genç kadro ile ilgili açıklama yapan Şenol Güneş, 'Elimizde genç oyuncular var. En tecrübeli Mahmut Tekdemir. Ama o da orta saha oyuncusu. Yarın savunmanın ortasıyla ilgili karar vereceğiz. Buraya gelen her oyuncunun oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum. Gençken de heyecan var. Yaşlıyken de heyecan var. Sadece tecrübe farklı oluyor. Bilgimizi, birikimimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

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