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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.07.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Şenol Güneş, Türk takımlarının Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek

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Şenol Güneş, Türk takımlarının Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un sezon öncesi kampları çerçevesinde Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarını takip edecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Güneş, bugün Konyaspor ile Twente arasında Hollanda'nın Fleringen kasabasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek. Sportpark 't Reuvekamp sahasındaki maç yerel saatle 15.00'te başlayacak.

Güneş, 29 Temmuz Pazartesi günü ise Ajax ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçı takip edecek. Hollanda'nın Lisse kentindeki Sportpark Ter Specke Stadyumu'ndaki karşılaşma yerel saatle 14.00'te oynanacak.

Tecrübeli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'un katılımıyla düzenlenecek Audi Cup'ı izlemek üzere Almanya'nın Münih kentine gidecek.

Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, Fenerbahçe ilk olarak 30 Temmuz Salı günü yerel saatle 20.30'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Bu maç öncesinde, yerel saatle 18.00'de Real Madrid ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Ertesi gün oynanacak 3./4. ve final maçları ise sırasıyla yerel saatle 18.00 ve 20.30'da başlayacak.

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Şenol Güneş, Türk takımlarının Avrupadaki hazırlık maçlarını izleyecek

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