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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Şenol Güneş: 'Talisca koşacak yer bulamadı...'
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Sıradaki Haber: Pepe, 5-0 sonrası bakın neyi beğendi!

Futbol
Fotoğraf: Emre OKTAY
10.02.2018 - 21:48, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: 'Talisca koşacak yer bulamadı...'

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Karabükspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Karabükspor maçındaki galibiyetle ilgili konuşan Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Hem 3 puan hem de moral anlamında seviye olarak üste çıkmak istiyorduk. Oyuncuların bütünlüğü önemliydi. Taraftarın böyle bir havada bizimle olması da güzeldi. Tribündeki destek sahaya yansıdı. İyi bir gün oldu." dedi.

'TALISCA KOŞACAK YER BULAMADI HERHALDE...'

"Talisca'yı attığı golden sonra alnından öptünüz, neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soru üzerine konuşan Şenol Güneş "Talisca koşacak bir yer bulamadı herhalde, bana geldi. Boşta kalmasın diye cevap verdik ona. Bu çok önemli değil. Gelişiyor, top kayıpları var ama iyi işler yaptı. Bursa'da biraz durgundu ama ikinci yarı daha da üstüne koyuyor. Diğerleri için de geçerli. İnşallah böyle devam eder." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, 1 ayda 9 maçlık program için, “Zor maçlarda gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür

Süper Lig’in 21. haftasında Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup ederek puanını 40’a yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kazanmanın kendileri adına güzel olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Mutluyuz. Daha da önemlisi, bugünkü kazanma anlayışı 3 puan getirirken, moral ve güven de getirdi. Oyun temposu olarak da iyiydik. Oldukça fazla pozisyon bulduk. Rakibin gücü ne olursa olsun iyi bir niyetle savaştılar. İlk yarıdaki 11’e göre bu 11 daha farklıydı rakipte. Zaman zaman top kayıpları ve gol kaçırma dışında iyiydik. Bu havada bizimle olan taraftarlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Love’un taraftarla yakınlaşmasını istedim”

Karşılaşma sırasında Negredo’nun oyundan çıktığı anda taraftarların yaptığı desteğin normal olduğunu söyleyen Güneş, “Bizde ilk yarıda değişiklik olabilir, başka dakikada da. Bunun erken ya da geç dakikası yok. Bizim için her oyuncu iyidir. Bazen oynayan bazen de oynamayan oyunculara olumsuz baskı yapılıyor. Negredo gol atsa da atmasa da önemlidir bizim için. Vagner Love da çok önemli, Mustafa da çok önemli, Tolgay da çok önemli bizim için. Bugün böyle gerekti değişiklikler. Cuma günü belki farklı şeyler olacak, hafta içinde farklı. 2 yeni oyuncuyu bir an evvel oyuna sokmak istedim, taraftarlar daha da yakınlaşsın istedim. İkinci yarının başında rakip etkiliydi, Tolgay’ı alabilirdim oyuna ama Medel’i orta sahaya kaydırdım” dedi. Talisca’yla ilgili bir soruyu da yanıtlayan başarılı teknik adam, “Talisca’yla ilgili kanaatimi daha önce söyledim. İkinci yarıda oynadığımız maçlarda Bursa maçında biraz etkisiz kaldı ama bunun dışında oynadığı maçlarda gol ve asistle katkıları var. Top kayıpları oluyor ama tebrik ediyorum, iyiydi bu maçta. Diğer oyuncular da çok iyiydi. Sevinçte gelirken herhalde gidecek yer bulamadı ve bana geldi” ifadelerini kullandı.

“Zor maçlarda gereğini yapacağız”

Fikstürle ilgili olarak yazıldığı gibi herhangi bir şikayetinin olmadığının altını çizen Şenol Güneş, “Federasyona kızdığım yazıldı ama öyle bir durum yok. Bunlar doğru değil. Fikstür yapılırken milli takım, Şampiyonlar Ligi ve lige göre planlama yapılmalı diye konuşmuştum. Ama bir suçlama yapmadım. Her programa uymaya çalışacağız. Ama burada saat ve günlerde de değişiklik olabiliyor. Devre arasından sonra bizim için yapılan maç programı, çalışma programı için uygun değildi. Önümüzde 9 maç var. Keşke 25 maç olsa da Şampiyonlar Ligi’nde devam ederek gitsek. Mevcut programa uyacağız. Elimizdeki kadroda oynayacak oyuncular var. Hedef Şampiyonlar Ligi’nde, ligde ve kupada elimizden geleni yapacağız. Kupa maçının tek ayağının ardından 1,5 ay sonra maç var. Geçen sene en son Türkiye Kupası maçları bitti, bu sene daha erken bitecek. Şu andaki programa uyacağız. Şikayet etmek değil, iş üretmek zorundayız. Zor maçlarda gereğini yapacağız. Geçen sene de bu sene de Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından oynadık. Bunları oynayacağız” diye konuştu.

“Tosic gitsin diyenler, şimdi niye oynamıyor diye soruyor”

Tosic’in uzun süredir sakat olduğu için takımla çalışamadığını söyleyen Şenol Güneş, “Bugün Atiba, Tosic ve Vida’dan birinin kadroya girmemesi gerekiyordu. Medel’in oynaması onu zorladığı gibi, diğerlerini de zorluyor. Takım üzerinde değişiklik yaparken hem yıpranmalarını istemiyorum hem de maç yapmalarını istiyorum. Ankara’da Vagner Love oynadı, burada Negredo oynadı 11’de. Bu takımda yedekti, as oyuncuydu diye bir kavram yok. Bugün oynayan oyuncular için Cuma gününe kadar bir zaman var. Az oynayanlar var, eksikleri olanlar var. Bunları harmanlayarak ilerlemek istiyoruz. Vida da bu isimlerden birisi. Başlangıçta daha olumsuzdu durumu. Vagner ilk başlarda topla daha fazla oynuyordu. Uyum sağlama dönemi var. Vida’da da bu durum oluştu. Medel, Lens, Negredo geldiği zaman Cenk’i üzerine baskı yapılıyordu, şimdi Negredo’ya baskı yapılıyor. Medel’in Pepe ile olan uyumu, Tosic’le olduğu kadar iyi değil ama gelişiyor. Tosic ilk geldiğinde de gitsin mi kalsın mı diyorlardı, şimdi niye oynamıyor diye soruluyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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