Şenol Güneş: ‘Suskunluğumuz enayi olduğumuzdan değil’
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;
“Kazanmak için sahadaydık. Hak ettiğimiz bir sonuç aldık. Oyuncularım gayret gösterdi. Taraftarlarımız güzel destek oldu. Bulunduğumuz konumdan mutlu değiliz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız örnek olmalı. Küfüre karşıyız. Haksızlıklara isyan ediyor taraftar. Haklı olduğumuz noktada kalmalıyız. Hedefi şampiyonluk olan Beşiktaş şu anda dördüncü durumda. Bu çok üzüntü verici. Bunun sorumlusu benim. Yönetim bana hep destek oldu. Oyuncular olağanüstü çalıştı. Camia hep yanımdaydı. Güvensizlik olduğunu söyleyenler yanlış düşünüyorlar. Suskunluğumuz enayi olduğumuzdan değil. Her şeyi görüyoruz.”
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