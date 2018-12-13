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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
13.12.2018 - 23:33, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: "Sorumlu benim"

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Şenol Güneş: "Sorumlu benim"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö’ye 1-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

Vodafone Park’ta oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kaybettik. Kazanabilirdik, iyi başlamıştık. Pozisyon bulmamıza rağmen golleri bulamadık. Oyuna denge kurmaya çalıştılar. Duran toptan pozisyon bulmaya çalıştılar. İkinci yarı hücum ettiğimizde golü yedik. 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha çok topa sahip olduk. Rakip de biz de pozisyon bulduk. Son bölümde golü de bulabilirdik. Böyle bir maçı kaybettiğimiz için biz de üzgünüz” dedi.

“PAZAR GÜNÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ”

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasını düşündüklerini belirten Güneş, "UEFA’dan elendik tek kulvarda kaldık. Önümüzde pazar günü bir maç var. Önceki maçta kaybettik, daha sonra bunlar olacak diye düşünmeye zamanımız yok. Pazar günkü maça hazırlanacağız. Onu düşünüyoruz, daha uzun vadeli düşünemeyiz” açıklamasında bulundu.

“BU MAÇIN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ”

Futbolda dış etkenlerin her zaman olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın hiçbir mazereti olamayacağını söyledi. Güneş, “Bugünkü maçın hiçbir sebebi olamaz. İlk maçta da iyiydik ama 2 gol yemiştik. Mazereti olamaz. Dış etkenler her zaman vardır futbolda ama bugün maça başlarken oyuncular gayet motiveydi. Bunu diğer mazeretlerle birleştiremeyiz. Herhangi bir mazeret bu oyunun sebebi olamaz. Bu maç bitmiştir, pazar gününe bakacağız. Performanslar tabii ki konuşulacak ancak yan sebeplere geçersek yanlış yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.

“GÖREV VEREN BENİM, SORUMLULUK DA BENİM”

Futbolcularla ilgili eleştiri yapmanın doğru olmayacağını söyleyen Güneş, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: “Şu anda oyuncularla ilgili eleştiri yapmayı doğru bulmuyorum. Suçlamıyoruz. Elimizdeki oyuncu elinden geleni yapmaya çalışır. Larin de, Love da hepsi. Önde kaybettiğimizde baskıyı yapamadık. Böyle bir maçı kaybettikten sonra, görev veren benim. Sorumluluk da benimdir. Elimizdeki oyuncuların en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz ancak yapamadığında da sorumlusu benim.”

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