Şenol Güneş: 'Sıranızı bekleyin'

Beşiktaş'ta sezonun ilk 3 maçında alınan 7 puan siyah-beyazlıları mutlu ederken, oyun bakımından gelişimin yolları aranıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in her röportajında "üstüne koymalıyız" dediği daha akıcı oyun için birçok seçenek değerlendirilirken, ligin ilk maçlarında yedek kalan oyuncularla özel görüşmeler yapıldı. Bunun sebebi ise, özellikle takımın yeni transferleri Negredo, Lens ve Medel'in yeteri kadar forma şansı bulamamaları. Bu isimlerle özel olarak görüşen teknik direktör Güneş'in "Hepiniz oynayacaksınız. Lig, Avrupa ve Kupa'da varız. Maratonumuz çok uzun, kimse canını sıkmasın" diyerek oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

GARY MEDEL ŞİLİ MİLLİ TAKIMI'NDA

Pepe dışındaki yeni transferler takıma henüz adapte olamadı. İspanyol golcü Negredo ilk 3 maçta kısıtlı süreler alırken Lens ve Medel de henüz takıma adapte olamadı. Lens, Portekizli mevkidaşı Quaresma'nın sağ kanattaki yerine göz koyarken; Negredo da Cenk Tosun'dan formayı alıp gollerini sıralamak istiyor. Bu iki yıldızın yanında Medel de sadece 16 dakika süre alarak henüz hazır olmadığını gösterdi. Medel, Şili Milli Takımı'na giderken burada tutacağı fiziksel formun Beşiktaş'a da yansıması bekleniyor. Ülkelerinin aday kadrolarına çağrılmayan Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'nun oynanacak özel maçlarda ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.

MİLLİ ARA FIRSAT OLSUN

Beşiktaş'ın sezon öncesi transfer ettiği Negredo ve Lens, milli arayı fırsata çevirecek. Gary Medel de milli takımdaki maç eksiğini tamamlamış olacak. Beşiktaş teknik heyeti, bu 3 oyuncu üzerinde milli arada titiz bir çalışma yaparak ilk 11'e en azından 2 yıldızını monte etmek istiyor. (Fotomaç)