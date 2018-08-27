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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.08.2018 - 00:58, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: "Ruhunda varsa, takımda yeri yok..."

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Şenol Güneş: "Ruhunda varsa, takımda yeri yok..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Çok iyi oynadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam buna karşın pozisyonlardan yararlanamadıklarını söyledi.

Antalyaspor’a 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Bugün maça başlarken kazanmak için sahaya çıkmıştık. Pozisyon da bulduk ama atamadık. Arkasından rakibin geldiği ilk pozisyonda gol yedik. Ardından bir gol daha yedik. Rakip her geldiği pozisyonda golü attı. Öyle işler oldu ki maçta, oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Pozisyonlara bakarsak, karşılığı puanlar olmalıydı. Etkili ataklarımız da vardı. İkinci yarıda uzun toplar oynadılar, bir tehlike oluşturamadılar ama ilk yarıda her pozisyonda tehlike oluşturdular. Bugün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi, kazanmak için çabaladılar. Seyirci de çok iyiydi. Çok pozisyon bulduk. Bu halde kazanılması gereken bir maçta 3 puan kaybettik, bütün emekler heba oldu. Şimdi perşembe gününe hazırlanacağız” dedi.

“Bugün şanssızlık, yanlışlık ve haksızlık oldu”

Takımda bir panik havası olmadığını, takımın hızlı oynamak istediğini söyleyen Şenol Güneş, “Bunun için de gol bulmak önemli. İlk yarıda da ikinci yarıda da sinirlenme sebebim hakem. Adam sakatlanıp çıkıyor, sakatlanıp çıkıyor. Oyun hızlanıyor, adam zaman geçiriyor. Eğer 80. dakikada sarı kart veriyorsan, ilk yarıda neden vermiyorsan. Önümüzde faul çalıyorsun, o zaman Larin’e yapılan penaltı. Sarı kart veriyorsun sanki mektup yazıyorsun. Hakemin niyeti kötü demiyorum ama geçen sene de attığımız gole faul verdi. Bu zaman geçirmeyi görmüyor musun. İlk yarıda yaparken sarı kart değil miydi bu? Zaman geçirir tabi oyuncu ama sen de müdahale edeceksin. Oyunun temposu düşünce, rakip zaten dinlenerek istediğini almış oluyor. Bugün şanssızlık, yanlışlık, haksızlık hepsi birden oldu. İlk pozisyon ofsayt mıdır, bilmiyorum. Ama topu aynı oyuncuya atıyor. Yediğimiz ilk gol benim bildiğim kadarıyla ofsayttı. Kendimizi kandıracak değiliz. Ama bugünkü maç, bu oyunla kazanılmalıydı. Yediğimiz goller çok basit, kaçırdığımız goller çok basit” açıklamasını yaptı.

“Bir anlık hareket normaldir. Ama ruhunda varsa, takımda yeri yok”

Tolgay ve Quaresma’nın oyundan çıktıktan sonraki tavırlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Şenol Güneş, “Oyuncuların çıkışında üzülmeleri gayet normaldir. Bir anlık hareket yapıyorsa normaldir ama ruhunda varsa, takımda yeri yoktur. Niyeti önemli. Transferlerle ilgili mali konularla ilgili konuşmuyorum. Adam önümde durup çıkıyor, yatıyor, bir daha çıkıp bir daha yatıyor. Futbolcular bu kez hakemle konuşuyor, ama daha soğuk kanlı olmak gerekiyor. Utku şanssız bir maç yaşadı. İlk maçına çıktı, beklenmeyen goller oldu. Şanssız da goller oldu. Gol yemeseydi onun için iyi olurdu. 3-2 biten maçta her gelen pozisyonda gol yemek, iyi olmadı. Ama bunları yaşayacak ve daha da iyi olacak” dedi. Oyunun geneliyle ilgili olarak konuşan Güneş, “Sonuç 3-2 olduktan sonra ne anlatırsam anlatayım bir şey olmaz. Kulübe şunu yaptı, bunu yaptı diyorlar. Vida’nın sakatlığı vardı oyundan aldım. Larin’i niye oyuna almışım. Atsaydı Larin golü, o zaman başka olurdu. Bize göre iyi ama dışarıdan bakarak farklı şeyler yazılabilir. Attıklarımız dışında kaçan gollere bakın. Oğuzhan’ın Babel’in pozisyonları gol olsa, maç 2-0 olacak. Oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Şanssızlık ve haksızlık var. Adam kaçırma da oldu. Bunları da çalışacağız ama bu haliyle bile kazanılması gereken bir maçtı” ifadelerini kullandı.

“Attığımız gol hazırlandığımız bir gol değildi”

Takımın çok orta yapmasının önemli olduğunu ancak asıl önemli olanın isabetli ortalar ve temiz vuruşlar olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Ortanın isabeti kadar vuruş da önemli. Ricardo’nun ortası, Pepe’nin vuruşu temizdi. Bunun gibi yapmak gerekiyor. Eldeki oyuncularla en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Attığımız ilk gol hazırlandığımız bir gol değildi ama bazen böyle oluyor. Topla çok rahat değildik. Babel, Negredo, Ricardo pozisyonlara girdi ama olmadı. Bunları çalışmayla yapabilirsiniz” dedi. Lens’le ilgili de konuşan Güneş, “Lens sakattı ve bugün idmana çıktı. Lens’i bugün oynatsak belki yine aynı şey olurdu. Kazanmak için yeterli pozisyonu bulduk ama gelen her pozisyon gol oldu” diyerek sözlerini tamamladı.

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