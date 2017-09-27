Şenol Güneş: 'Rakip futbolcu sesten dolayı çıkmak istedi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kazandığı Leipzig karşılaşmasında çok büyük bir mücadele vererek galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, denk bir grupta oynadıklarına dikkati çekerek, "Oyuna düşündüğümüz gibi başladık. Golü bulduktan sonra kontra atağa çıkmaya çalıştık. İlk yarının son bölümünde atak yaptılar. İyi savunarak pozisyon vermedik ve ikinci golü bulduk. İkinci yarıda son bölümde yorgun düştük, pozisyonlar verdik. Şans bizden yanaydı. Şut atma imkanı verdik. Bütün oyuncularımız çok yoruldu." dedi.

Üst üste iki galibiyet aldıklarını vurgulayan Güneş, "Önemli bir galibiyetti, 6 puanla öndeyiz. Bunun da garantisi yok. Monaco ile üst üste iki maç oynayacağız. Bize karşı son şanslarını kullanacaklar. Bu maçlarda beraberlik veya kazanmak büyük avantaj sağlar." ifadelerini kullandı.

Oyunun başından itibaren takıma destek veren taraftarlara teşekkür eden Güneş "Oyunculara olağanüstü katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepsi yoruldu ama hak ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki ekibin de iyi oynamaya çalıştığını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Taraftarlar da fair play içinde destek olmaya çalışıyor. Her şeye rağmen kazanma anlayışı değil de top oynayarak kazanma anlayışı var. Zannediyorum Werner'in kulağında rahatsızlık oldu. Bu sesten olabilir. Aynı takımı bozmadan oynatmaya çalıştım, risk aldım."

Bir Alman gazetecinin, taraftarların tezahüratlarından Leipzig'in etkilenip etkilenmediği sorusunu Güneş, "Biz iyi başladık. Seyircinin de desteği vardı. Futbol oynamayan takıma seyirci desteği de olsa, bir şey çıkmaz. Sadece kulak rahatsızlığı değil, atmosfer olarak genç oyuncuların etkilenmesi daha normal. Bruma buna yabancı değil. Bu işe alışmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde her sahada olabilir. Seyirci çok güzel destek oluyor. Bu şekilde keyifli geçiyor." diye yanıtladı.

- "Işıkların sönmesi bizim için de sürpriz oldu"

Maçın 60. dakikasında stat ışıklarının bir bölümünün sönmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Işıklar bizim için de sürpriz oldu. Jeneratörün arıza yaptığını söylediler. Bu kadar mükemmel statta olması iyi bir şey değil. Belediyeden mi bizden mi kaynaklanıyor bilmiyorum, kimseyi de suçlamak istemiyorum. Dinlenmek için iyi oldu. Taktik olarak biz yapmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor karşılaşmasında eksik olacaklarının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, "Geyik muhabbeti yaparak iş yapamayız. Bugün itibarıyla maç bitti. Sabah ter idmanı yapacağız, eldeki imkanlara göre hazırlanacağız. Kim varsa en iyi sonucu almaya çalışacağız. Leipzig doğru yolda gidiyor. Bizim o kadar sorunumuz var ki konuşursam ceza alırım. Sahada da yalnız kalmayacağız." şeklinde konuştu.