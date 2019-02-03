Şenol Güneş: "Quaresma kararını ben vermiyorum"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma ile ilgili kararı yönetimin vereceğini söyledi.
Ortaya konan oyundan memnun olduğunu belirten Güneş, şu açıklamaları yaptı:
Daha fazla atabilirdik. Daha fazla da yiyebilirdik. İlginç bir maç oldu. İkinci yarıya durgun başladık, kötü de bir gol yedik. Sonra rakip daha çoşkulu oynadı. Sonradan gol bulmamız, Kagawa'nın 2 gol atması maçı koparttı. Genel olarak memnunuz, mutluyuz, kazanmak önemliydi. Geçen haftaki 2 puanda moralimizi kaybetmiştik. Bugün o morali geri aldık. Puan kaybını henüz gidermiş değiliz.
Futbol böyle bir şey, bir bakarsınız sahada tam oynarsınız gol atamazsınız. Bir bakarsınız ayağınıza gelen ilk top gol olur. Zaten oyuncunun kalitesi belli. Başarılarını ve katkılarını bekliyoruz. Diğer oyuncular da çok gayretli çalıştılar. Mühim olan maça daha iyi konsantre olmak.
Karar mercisi olarak, burada olanları oynattık. Gidip gelme konusu benim verebileceğim bir karar değil şu anda. Burak'la birlikte idman yapıyor. Haftaya ne olur bilmiyorum. Burak ve Quaresma cezalı olduğu için oynamadı, haftaya bakacağız ama Quaresma'nın iki maç cezası var."
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