Şenol Güneş özel aracı reddetti
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş özel aracı reddetti.·
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Moldova’yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım’ın teknik direktörü Şenol Güneş, havaalanından kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti.
Yetkililer Güneş’e “Havaalanına gitmek için aracınız hazır” diyerek, kapıda bekleyen son model aracı gösterdi. Güneş ise “Ne demek takımdan ayrı gitmek! Ben takım otobüsüyle gidiyorum” diyerek, reddetti.
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