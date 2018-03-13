Şenol Güneş önemli eksiği açıkladı! Quaresma sessizliğini bozdu...

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Bayern Münih maçı öncesinde soruları yanıtladı. Quaresma, ilk maçtan daha farklı bir 90 dakika olacağını söyledi.



Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma, Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte katıldığı basın toplantısında yarın 5-0'ın rövanşında karşılaşacakları Bayern Münih maçı öncesinde soruları yanıtladı. Takımın bu seviyeye gelmesinin önemli bir durum olduğunu söyleyen Quaresma, “Bu seviyeye geldiğimiz için takımı kutlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’nde bu noktaya gelmek kolay değil. Yarın büyük bir takımla çok zor bir maç yapacağız. Şampiyonlar Ligi’nde geldiğimiz bu seviyenin tadını çıkarmak istiyoruz” dedi.

Aldığı 5 maçlık cezanın henüz 2’sini çektiğini söyleyen Quaresma, “Uzun süre olmadı, 2 maç kaçırdım. Bu sürede iyi idman yaptım. Bu tür maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Tabii oynayıp oynamamam hocama bağlı” diyerek hazır olduğunu belirtti.

“Talisca’nın geleceği çok parlak”

Maç içinde herkesin hata yapabileceğini sözlerine ekleyen Quaresma, “Futbolda hatalar her zaman var. En önemlisi bütün oyuncuların elinden gelenin hepsini vermeye çalışmasıdır. İlk maçta bütün takım elinden gelen gayreti gösterdi. Yarın çok daha farklı bir maç olacak. İlk maçtan bağımsız bir maç. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Son olarak Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na çağrılmasını de değerlendiren Quaresma, “Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular Milli Takım’a gittikleri zaman mutlu olurlar. Genç ve yetenekli bir oyuncu ve çok parlak bir geleceği var” diyerek sözlerini tamamladı.

Savunma krizi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise sakat Pepe, cezalı Vida'nın yanı sıra Dusko Tosic'in de forma giymeyeceğini açıkladı.

Güneş, "İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağımız bir maç olacak. İlk maçta aldığımız skor ikinci maçtaki heyecanımızı ve hedefimizi düşündü. İlk yarıda yediğimiz kırmızı kart ve yediğimiz goller sonucu bu skor oldu. Bize yakışmadı. Yarın kadroda olmayacak oyuncular Pepe sakat, Vida cezalı ve Tosic olmayacak. Umarım sahamızda iyi bir skor alırız. Bu Şampiyonlar Ligi'ne şimdilik veda ettiğimizi ve gelecek sezon bu organizasyon içinde olmak istediğimizi ifade etmek istiyoruz. Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Adriano'nun da var ama ona bakacağız. Tosic'in cumaya kadar toparlamasını bekliyoruz. " diye konuştu.

“İyi futbol oynamak için sahaya çıkacağız”

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan tüm maçlarda kendilerini test ettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bu testleri iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. Son maçta ikinci yarıda oyundan koptuğumuz bölüme kadar testleri iyi geçtik. İyi futbol bekleyen taraftarlara bunu göstereceğiz. Ama ister istemez maçın tansiyonu düştü. Rakibin ligdeki iddiasının sonuçlanması da onlar için avantaj. Eldeki en iyi kadroyla geldiklerini biliyoruz. Sonuç ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi’ne bu sene veda ettiğimizi söyleyebilirim. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir izlenimle yer almak için iyi futbol oynamak istiyoruz” diye konuştu.

Talisca yorumu

Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na gitmesiyle ilgili olarak da konuşan Güneş, “Teknik adamların bizimle paylaşmak istediği konuları biz paylaşırız. Onlarla ilgili bilgi almak isteyen Milli Takım hocalarına gerekli bilgiyi veririz. İzlemeye geldiklerinde Talisca cezalıydı ve oynayamadı. Ancak geçmiş dönemlerle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’deki Brezilyalı oyuncular ve Talisca’yla ilgili konuştuk. Talisca’nın yeteneğini ve karakterini göstermesi Brezilya Milli Takımı’na gitmesini sağladı. Sadece onun için değil, diğer oyuncular için de geçerli bu. Oyuncular için form durumu değişkenlik gösterebiliyor. Umarım Dünya Kupası’ndaki yerini de alır” ifadelerini kullandı.

“Savunmada eksik var ama sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız”

Her karşılaşmada amaçlarının iyi futbol ortaya koymak olduğunu sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Biz her maça güzel futbol, izleyenlerin keyif alacağı futbol için sahaya çıkıyoruz. İlk maçta biraz daha savunmayla kontrayla çıkmayı düşünüyorduk ama kırmızı kart sonrası oyun koptu. Daha da önemlisi dünya çapında, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen bir takıma karşı kendi gücümüzü göreceğimiz bir maç olacaktır” dedi.

Savunma sıkıntısı

Savunmada sıkıntıların olduğunu söyleyen Güneş, “Savunmada bir problem olacaktır. Tosic’in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano’nun da sakatlıkları var ama onların durumuna bir bakacağız. Ancak Pepe, Vida ve Tosic kesin olarak olmayacak. Tosic bu maçta oynarsa, hafta sonunda oynamama ihtimali olabilir. Cumaya kadar toparlayabilir. Pepe dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse, ne olur bilmiyoruz. Vida cezalı. Forvette sayısal olarak fazla oyuncumuz var ama defansta yok. Medel var elimizde ama diğer isme bakacağız. Sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız” açıklamasını yaptı.

“Taraftarın güvenini sarsmak istemiyoruz”

İlk maçta alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şenol Güneş, “Böyle bir maçtan önce iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. İlk maçta 1-0 olsaydı farklı bir heyecan olabilirdi. Biz skora bakmadan kendi oyunumuzla kazanmaya çalışacağız. Kazanamayıp berabere kaldığımız ya da kaybettiğimiz durumda, iyi oynarsak, bu da bir verimdir. Taraftarların tabii ki heyecanı ve güveni var. Bu güveni sarsmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir de bunun ligi var. Çoğu saha dışı spekülasyonlarından sıyrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.