Şenol Güneş ödülünü Abdullah Avcı ile paylaştı..
Türkiye Futbol Vakfı tarafından seçilen 2017 yılının en iyi antrenörü ödülü Şenol Güneş'e gitti. Güneş'te ödülü alırken yaptığı konuşmanın ardından bu ödülü Abdullah Avcı ile paylaşmak istediğini açıkladı. Abdullah Avcı'da bu jest karşısında Şenol Güneş'in elini sıkarak ona teşekkür etti
Şenol Güneş'in ödülünü Abdullah Avcı ile paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, hem Beşiktaşlı hem de diğer takımlara destek veren taraftarlarca da Şenol Güneş'in bu davranışı büyük takdir topladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Beşiktaş şampiyonluk yarışı verirken, en ciddi rakiplerinden biri de Başakşehir olmuş ve neredeyse son haftalara kadar kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanmıştı..
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