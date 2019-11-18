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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.11.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i geride bıraktı!

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Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i geride bıraktı!

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nu 10 maçta aldığı 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve topladığı 23 puanla 2’nci sırada tamamlayıp, turnuvaya katılma hakkını elde ederken, teknik direktör Şenol Güneş de yine büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye, hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası elemeleri baz alındığında, en yüksek puan ortalamalarından birini yine Şenol Güneş ile yakaladı.

Milliler EURO 2020 Elemeleri’nde yer aldığı H Grubu’nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 2’nci sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından, teknik direktör Şenol Güneş 2.30’luk puan ortalaması ile Avrupa elemelerinde milli takımın ikinci en iyi derecesini yakaladı.

EN İYİ ORTALAMA 2004 ELEMELERİNDE

Deneyimli teknik adam yönetiminde ay-yıldızlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8 maçta aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.38’lik ortalama elde ederek elemelerdeki en iyi ortalamasını tutturdu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE DÜNYA KUPASI’NA

2002 Dünya Kupası Elemeleri’nde ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2,13 ortalama yakalayan milliler, Şenol Güneş ile katıldıkları şampiyonayı da 3’üncü sırada tamamlayarak tarih yazdı. Milliler, Dünya Kupası’nda 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken 1.86’lık puan ortalaması kaydetti.

GÜNEŞ; DENİZLİ VE TERİM’İ GERİDE BIRAKTI

Tecrübeli teknik adam, bu elemelerde yakaladığı puan ortalamasıyla da Mustafa Denizli ve Fatih Terim’i geride bırakmayı başardı. EURO 2000 Elemeleri’nde Mustafa Denizli yönetiminde mücadele eden milli takım, grup aşamasında aldığı 5 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile 8 maçta 17 puan toplayıp 2.13 ortalama yakaladı. A Milli Takımı, EURO 2008 Elemeleri’nde ise Fatih Terim çalıştırdı. Yer aldığı C Grubu’nda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 24 puan toplayıp, 2.00 ortalama yakaladı. Grubunu Yunanistan’ın ardından 2’nci sırada bitiren Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katıldı ve yarı final oynama başarısı gösterdi.

EN İYİ DERECELER

A Milli Takım’ın elemelerde elde ettiği en iyi puan ortalamaları ve görevdeki teknik adamlar şöyle:

EURO 2004 Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş - Puan ortalaması: 2.38
EURO 2020 Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş- Puan ortalaması: 2.30
2002 Dünya Kupası Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş - Puan ortalaması: 2.13
EURO 2000 Elemeleri - Teknik direktör Mustafa Denizli - Puan ortalaması: 2.13
EURO 2008 Elemeleri - Teknik direktör Fatih Terim - Puan ortalaması 2.00

Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terimi geride bıraktı

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