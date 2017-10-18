İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;
"Bütün oyuncular konsantrasyon olarak iyiydiler. TEcrübelerimizi rakibe göre daha iyi kullandık. DAha tempolu oynayabilridik. Rakibi kontrol edip çıkmaya çalıştık. Oyun başında 3 pozisyonumuz var, biri verilmedi. Hakem konuşmayalım burada. 1-0 geriden gelip, sabırla, soğukkanlılıkla işimizi yaptık. Goller attık, daha da atabilirdik."
Avrupa Beşiktaş'ın kanatlarının altında!UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne 3'te 3 ile başlayarak puanını 9'a yükseltti. Siyah beyazlı ekip Türk ekipleri arasında Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk takım oldu. İkinci Louis Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Monaco'nun golünü . dakikada .. atarken temsilcimiz Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 34. ve 54. dakikalarda Cenk Tosun kaybetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 3'te 3 yaparak puanını dokuza yükseltirken Monaco bir puanla grubun son sırasında kaldı.
'370 MİLYONLUK TRANSFER GELİRLERİ VAR'
"Özellikle bugün, hak ettiğimiz sonucu iyi oyunumuzla aldık. Akıllı oynadık. Pozisyonlar da bulduk, gol de yedik ama hiç oyundan kopmadık. 1-0 geriden gelip aldık. Kaliteli ve iyi niyetli bir şekilde görevini yaptı oyuncularım. Şansımız vardı ama çok çalışınca şansımız arttı. Grupta avantaj olarak şansımız arttı. Fakat, bütün takımların hala gruptan çıkma şansı var. Bizim için güzel bir ambians vardı. Rakibimde 21 yaşında pahalı ama çok yetenekli oyuncular var. Bugün yenildiler ama çok değerli bir kulüp. 370 milyonluk transfer gelirleri var. Müsabaka kazanılır, kaybedilir ama dünyanın sonu olarak görmüyorlar."
'ELEŞTİRİLERLE İLGİLİ ŞİMDİ KONUŞMAYACAĞIM'
"Beraberlik bizim için bir avantajdı ama 3 puan güzel oldu. Avantajın en büyüğü bizde. Kendi sahamızda Monaco'yu yenersek bu iş biter. Eleştiriler ile ilgili şimdi konuşmayacağım. Övünce, eleştirince niye yapıyorsunuz demiyorum. Fakat, aşırıya kaçmasınlar. Duyguya giriyor bazen..."
Cenk Tosun: 'Gülüyorum, komik oluyor'Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği maçta takımının iki golünü atan Cenk Tosun mücadeleyi ve hakkında çıkan transfer haberlerini değerlendirdi.