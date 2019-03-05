Şenol Güneş milli takımda işbaşı yaptı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımda işbaşı yaptı.
Lucescu'nun gönderilmesinin ardından milli takımda göreve getirilen Güneş, dün sabah Türkiye Futbol Federasyon’unun Riva’daki tesislerine giderek çalışmalara başladı. Güneş yeni dönem için yapacağı teknik direktörlük İçin çalışma odaları ve tesisisin genel durumu hakkında bilgi aldı.
Bu arada öğleden sonra ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın ve Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ise TFF’nin Riva tesislerine gelmesi dikkat çekti.
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