Şenol Güneş: Milli takıma Türk antrenör gelmeli

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Yeni bir sezona başlıyoruz. Samsun gibi önemli, büyük bir şehrimizde… Sezonun hem Beşiktaş hem Konyaspor hem tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Resmi ilk maçımızı oynayacağız. Geçen senenin kupada şampiyonu Konyaspor ve lig şampiyonu Beşiktaş'ın lige iyi başlamasını, iyi futbolla başlamasını, Samsun'daki futbolseverlerin keyifli bir futbol izlemesini diliyorum. Yeni bir stadyum, tabii bu da bizim için yeni bir başlangıç olacak. Tüm takımlara, oyunculara başarılar dilerken yeni bir hoca da Milli Takım'a geldi, ona da hayırlı olsun diliyorum.

Aramızda olmayan Gökhan ve Atınç var sakat olarak. Bir de Talisca var bu maçta bizimle olmayacak. Onun dışında diğer oyuncularımız burada. Hazırlık döneminde hiç maç kazanamadık. Umarım resmi maçta kazanarak başlarız. Mustafa Hocamı iyi tanıyorum. Konyaspor'u da iyi biliyorum. Çok başarılı işler yaptılar. Hocam da çok başarılı işler yaptı. Altyapıdan itibaren bugüne gelene kadar çok emek verdi. Hak ettiği yere henüz gelmedi Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Futbolu aşkla seven üretken olmayı düşünen bir antrenör. Çok da önemli işler yaptığını biliyorum. Hem ona hem takımına başarılar diliyorum. Tüm futbolseverlerin keyifli bir maç izlemesini bekliyorum.

İYİYE GİDİYORUZ

Hazırlık dönemi devam ediyor. Hazırlık maçlarındaki tempo, oyun formatları oturmadığı için resmi maçlarla yerini buluyor. Erken form yakalama da sakıncalı. Ama bu maçları kaybetmeyi, kötü oynamayı gerektirmez. Takım olarak hazır değiliz ama iyiye gidiyoruz. Aynı mahalleye yakın aynı takıma karşı sempatisi olan, İdmanyurdu'na karşı sempatisi olan iki hocayız. Felsefemiz birbirine benziyor. Yarınki maçta da ben her şeye rağmen bütün oyuncularımın kazanmak için en iyi futbolu oynamaya çalışacaklarını bekliyorum.

Eskiden Cumhurbaşkanlığı Kupası vardı. Sürekli Ankara'da kalıyorduk, bizde sezon bitmiyordu. Antrenör olarak da buna benzer oldu. Trabzon'da oynarken bugünkü adıyla Süper Kupa'yı kazandık. Geri dönüp düşünmek istemiyorum. Hatıralara döndüğüm anda geleceği karanlığa atacağımı düşünüyorum. Geleceği planlıyorum hâlâ. Geçmiş başarıların şu anda bir anlamı yok. Biz gelecek başarılar için çalışacağız. Felsefemiz bu. Bize ailelerimiz, ağabeylerimiz, dürüst olmak, çalışkan olmak, işini en iyi şekilde yapmak, ait olduğun kuruma, aileye, ülkeye de saygılı olmayı gerektiriyor, onu yapmaya çalışıyoruz.

GEÇ GELDİLER

Ricardo ve Pepe geç geldi. Çok kısa bir süre çalıştılar bizle. Negredo antrenmanlı. Kadro olarak şu 11 diyemem ama kadro içinde olanlar var. Gidenler gitti. Onlara teşekkür ediyoruz. Hizmetlerini yaptılar. Yenileri olabilir. Giden olabilir. Transfer döneminde bunları yaşıyoruz. Bahaneler ve suçlamalarla kendimizi kurtaramayız. Yarış başlıyor. Önemli olan bu dönemi en az zararla geçmek. 4 tane resmi maçımız var. Sonra milli takım haftası var. Bu 4 maçta düşüncemizi başarırsak çok mesafe alırız diye düşünüyorum. Hazırlık dönemini geçmiş oluruz. Yarın kimler oynar onu bilemiyorum.

SİSTEMLER, TAKTİKLER PALAVRA

Futbol bir keyif olayıdır. Sistemler, taktikler hepsi palavra. Asıl önemli olan mahalle arasında oynadığımız keyifli futbol. Topu al, oyna. Bunu yapan oyuncular taktik disiplinde oynuyorsa sorun değil. Ama kendi başına oynuyorsa, takıma katkı yapmıyorsa o zaman gider. Hocam az önce söyledi. Takıma Range Rover'ı olan oyuncu oynasın diye getiriliyor, gezmeye gelsin diye getirilmiyor. Onlarda Range Rover var, bizde yok. Arabanız yokken rahat oluyorsunuz. Diyor ki 'Kapıda bir araba bekliyor. Mercedes.' 'Hangi renk, kaç model' diyor. Bir Mercedes bir BMW verirseniz kararsız kalıyor. Bazen hiç vermemek gerekiyor. Kararsız kalmasınlar diye.

LUCESCU YORUMU

Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Ali Dürüst Beyefendi ve Sayın Yıldırım Demirören ile çalıştı, yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. Benim temennim Türk antrenör. Bizden boşta kalan bir antrenörün gitmesini beklerdim. Lucescu'nun yabancılar içinde en doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Neden onu aldı demeyi de doğru bulmam. Ben burada iki iş yapmayı doğru bulmadığımı, zaten bir kulübe ait olduğumu, kararı ben değil başkan verir, mutlaka zorlarsa da kendimi zorlayarak gelirim ama çok doğru bulmadığımı söyledim. Ama gerekirse yardımcı yine olurum. Lucescu geldi diye Milli Takım'ın başarısızlığını beklemem. Başarısını beklerim. Çünkü Türk futbolunun piramidinin tepesinde Milli Takım var. Onun alacağı uluslararası başarılı sonuçlar Türk antrenörlerini doğrudan etkiler. Bize bir görev düşerse bütün antrenörler olarak yine elimizden geleni yaparız. Ama bunun sorumlusu olan tabii ki Lucescu. Dolasıyla başarılı olmasını bekliyorum. Hayırlı olsun. Ama Türk antrenörlerin hepsi de böyle bir görevi her zaman bekler. Heyecanları olduğunu düşünüyorum."