Şenol Güneş maçın şifresini verdi!
Kartal’ın teknik patronu Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında galibiyetin şifresini verdi: “Akhisar önünde baskılı başlayıp, golü erken bulmalıyız. Artık 1 puan bile kaybetme lüksümüz yok”
Akhisar maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Galibiyetin önemine vurgu yapan ve artık her karşılaşmanın final olduğunu belirten kurt hoca, takımından maça baskılı başlamalarını istedi. Kolay bir rakiple oynamayacaklarını vurgulayan Güneş, “Artık 1 puan bile kaybetme lüksümüz yok. Maça baskı ile başlayıp, golü erken bulmalıyız. Bunu başarırsak devamı da gelir. Unutmayın; kalan haftalarda kayıp puan bizi hedeften saptırır. 90 dakika boyunca disiplinden kopmadan, ciddi şekilde oynamalıyız” dedi.
GOL SİLAHI TALİSCA
Cezalı oyuncular Quaresma, Oğuzhan, Tolgay ve Atiba’nın dönmesiyle kadro anlamında eli rahatlayan Şenol hoca, her şeye rağmen Medel’den vazgeçmeyi düşünmüyor. Orta ikiliyi Atiba- Medel şeklinde kurmayı planlayan Güneş, forvette ise Negredo’nun yanı sıra ikinci yarıda müthiş bir performans ortaya koyan Talisca’nın bitiriciliğine güveniyor.
FANATİK
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