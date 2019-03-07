Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım (CANLI)

A Milli Takım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenliyor.

Güneş'in açıklamalarını canlı aktarıyoruz;

- Kandilinizi kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını istiyoruz. Bağışlanmanın daha önde olduğu bir kandil olarak görüyorum. Cemre toprağa düştü, bahar havası geliyor.

- Yaptığımız işin eleştiri boyutu olduğunu biliyoruz. Dersler çıkaracağımız durumları değerlendirmek istiyorum. Ağırlık noktamız Beşiktaş olacaktır.

- Beşiktaş'a olan sevgim, yüreğimde aynı sıcaklığıyla devam edecek. Mayıs'ı görmek istemeyenler var. İnşallah onlar çok Mayıs görürler.

- 4 yıl önce Fikret Orman'la görüşerek göreve geldim. Beşiktaş büyük bir marka ve camiadır. Başarılarıyla son yılların en iyi takımıdır. Bu güne kadar Beşiktaş taraftarı beni bağrına bastı. Beşiktaş büyük bir markadır. Beni de bugüne kadar kimse yalnız bırakmadı.

- Ben Milli Takım'la ilgili düşüncemi zaten açıkladım. Partizan maçı sonrası söyledim. Beşiktaş'tan sonra olursa Milli Takım olur demiştim.

- Beşiktaş'ta yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. BU bir yenilenme sürecidir. Değişim sürecini sancılı yaşayacağımız bir gerçek. Benim ya da yönetimin hataları vardır. Oyuncuyla farklı fikirimiz olabilir. Oynatmam, kadroya almam. Görüş ayrılığı vardır. Olabilir. Beşiktaş'ın kadrosu, ekonomisi ve beklentileri arasında çelişki vardır.

- Bu dört yılda çok şey gördüm ve öğrendim. Beşiktaş'ın ekonomisi ile beklentisi arasında bir çelişki olduğu gerçektir. Bu çelişkileri düzeltmezsek her kulüpte daha büyük facialar olacaktır.

- Ayrılma isteği, benim önceliğim olan bir konu değildi. Buraya ayrılmak için gelmedim. Bazen en güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor.

- Sezon başında da Milli Takım için gelen teklifi kabul edebilirdim. Bunun peşinde olsam kovalasam önceki görüşmemizde giderdim. Ben Fikret Orman'la birçok şeyi paylaşıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimsenin şüphesi olmasın. Kulübün bir kararı var, kararı başkan verir.

- Fenerbahçe düşmanı değilim. Ersun hocayla görüştüm, Ali Koç'la da görüşeceğim. Ben eğer Türkiye'de şiddetin sebebiysem bu işi yapmam. Fenerbahçe'yle ilgili kavgada ben saldırmadım. Dayak yiyen benim. Fenerbahçe ile hiçbir sorunum olmaz, Ali Koç ile aram çok iyidir.

- Milli Takım tüm takımların üstü, tavanı. Taban sağlam olmazsa tepenin önemi yok. Tepe iyi temsil etmezse de tabanın önemi kalıyor.

- Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak haziranda gelirim dedim. O zaman martta kimi getireceğiz hocam dediler haklı olarak. E kulüp var dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF'nin kulüpten izin almasına gerek yok diye.

- Milli Takım antrenörü olursam da, benim başka bir yerde kardeşim olsa Fenerbahçe'deki oyuncu daha iyiyse onu alırım. Benim niyetim herkese güzel bakmak.

- Evet bir hatam var. Mart'ta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak 'haziranda gelirim' dedim. 'O zaman Mart'ta kimi getireceğiz hocam' dediler haklı olarak. 'Kulüp var' dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF'nin kulüpten izin almasına gerek olmadığı yönünde.

- Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı, ülke benden bir görev bekliyor.

- Bana "Sattın" diyor. Ben neyi satmışım ya? 40 yıldır yapmadığım şeyi yapmışım, kulübü, taraftarı satmışım. Şu 4 yıllık tarihi inceleyeceksen bakalım benden daha iyi Beşiktaşlı var mı?

- Bana bu iki maç için tebliğ yapıldı. Futbolcular gibi milli davet aldım. 'Gelmezsem ceza alır mıyım?' dedim, 'Evet' dediler. Milli seferberlik görevi gibi bir şey, enteresan. Ben de yeni öğrendim.

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