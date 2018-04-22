Şenol Güneş: 'Konuşmamamız salaklığımız değildir'

"İkinci yarı belli bir bölümden sonra rakibi hapsettik ama rakibimizde çekilmişti. Hak ettiğimiz bir maçtı. Erol Hoca'nın söylediklerine üzüldüm. Eğer hakemi kastediyorsa, burada bir haksızlık varsa bize var. Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı. Konuşmamamız salaklığımız değildir, bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez" dedi.

Hafta arasındaki Fenerbahçe maçında yaşananlar ve süreç hakkında da konuşan Güneş, "Arkadan konuşup da, hastaneden bilgi alıp... Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Mühim olan ölüm haline getirmeden bunları yapmak. Tuvalet kağıtlarını attılar, taş atan da olabilir Herkes bir şeyler söylemesin. Cumhurbaşkanımız zaman ayıracaksa ben de gelim, Aziz Yıldırım da gelsin, tüm kulüp başkanları gelsin, konuşalım" dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

"Fenerbahçe maçında Volkan, Aykut hoca da gelmiş ben görmedim. Öyle söylüyor 'Geldim, görmedi' diyor. Ben kendisini hatırlamıyorum. Arkadaşlar diyor ki 'Geldi, seyircileri susturmaya. Yanına doğru yanaştı ve gitti.' Ama bana gelip neyin var diye sormadı. Herhalde başka birisiyle karıştırıyor ve bugün Hürriyet başlık atıyor. Aynı olayı 2002 Dünya Kupası sonrası Federasyon davasında Mehmet Bey'e yine söylemiştim haksızlık yaptı. Hürriyet'in yayın yönetmeni ve etkili adamlarının gücünü benim üzerimde kullanmasın. Bunlar yeni değil, daha geçmişe de giderim. Rahmetlileri de konuşurum. Lütfen biraz daha dikkat edelim."

'ŞİMDİ YİNE KONUŞUYORSUN DİYECEKLER...'

Çünkü bu ülkede sanatçıya sporcuya çok ayıp ediliyor. Burada da orada da hiçbir şey atılmasın ama biz bir şey yapmadık kardeşim ya... Sahaya çıktım arkamı dönmedim kardeşim ya, Tolga'yı aldım Taş gelmiş, çakmak gelmiş, ben hatırlamıyorum, hatta ilk başta buz koydum başıma. Şimdi karşı taraf 'Yine konuştu, sen Beşiktaşlısın o yüzden konuşuyorsun yok Trabzonsporlusun o yüzden konuşuyorsun.' Ülke böyle geriliyor, böyle komplolar var. Eğer kumpas varsa, komplo varsa, böyle var. Anlayalım birbirimizi, karşı tarafında derdini bilmeden konuşuyorsun sen ya... Bu kadar çirkinlik olmaz, bizi yaralayan bu" açıklamasını yaptı. Konuştukça hatırlıyorum. Benim hayatım bu, keyfim kaçtı.

'GERGİNLİĞİ BEN Mİ YARATTIM'

"Benim yaşıma eleştiri yapanlara, Allah onlara o yaşı göstersin diyorum. Bugüne kadar gelirken namusumuzla geldik. Ben okuma - yazma bilmeyen fakir bir ailenin çocuğuydum. Biz bu ülkede yoktan var olarak geldik. Ben buraya yoktan geldim, yine oraya dönerim hiç yabancılık çekmem. Bu ülkede var olduklarını zannedenler biraz daha dikkatli olsunlar. Ben sadece işimi yaptım. Bugün Fatih Terim, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, bunların hepsi değerli. Zaman zaman saha içinde sinirli hareketlerimiz var. Bu kadar gerginliği ben mi yarattım. Biz 2024 için çekim yapalım diyorlar oyuncularımıza, taşı sen atıyorsun ya. Bu maçta ne yaptık ya. Ondan sonra Beşiktaş kollanıyor" ifadelerini kullandı.