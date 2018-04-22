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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Şenol Güneş: 'Konuşmamamız salaklığımız değildir'
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Futbol
22.04.2018 - 21:55, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: 'Konuşmamamız salaklığımız değildir'

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Şenol Güneş: 'Konuşmamamız salaklığımız değildir'

Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrasında siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş sert ifadeler kullandı.

"İkinci yarı belli bir bölümden sonra rakibi hapsettik ama rakibimizde çekilmişti. Hak ettiğimiz bir maçtı. Erol Hoca'nın söylediklerine üzüldüm. Eğer hakemi kastediyorsa, burada bir haksızlık varsa bize var. Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı. Konuşmamamız salaklığımız değildir, bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez" dedi.

Hafta arasındaki Fenerbahçe maçında yaşananlar ve süreç hakkında da konuşan Güneş, "Arkadan konuşup da, hastaneden bilgi alıp... Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Mühim olan ölüm haline getirmeden bunları yapmak. Tuvalet kağıtlarını attılar, taş atan da olabilir Herkes bir şeyler söylemesin. Cumhurbaşkanımız zaman ayıracaksa ben de gelim, Aziz Yıldırım da gelsin, tüm kulüp başkanları gelsin, konuşalım" dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
"Fenerbahçe maçında Volkan, Aykut hoca da gelmiş ben görmedim. Öyle söylüyor 'Geldim, görmedi' diyor. Ben kendisini hatırlamıyorum. Arkadaşlar diyor ki 'Geldi, seyircileri susturmaya. Yanına doğru yanaştı ve gitti.' Ama bana gelip neyin var diye sormadı. Herhalde başka birisiyle karıştırıyor ve bugün Hürriyet başlık atıyor. Aynı olayı 2002 Dünya Kupası sonrası Federasyon davasında Mehmet Bey'e yine söylemiştim haksızlık yaptı. Hürriyet'in yayın yönetmeni ve etkili adamlarının gücünü benim üzerimde kullanmasın. Bunlar yeni değil, daha geçmişe de giderim. Rahmetlileri de konuşurum. Lütfen biraz daha dikkat edelim."

'ŞİMDİ YİNE KONUŞUYORSUN DİYECEKLER...'
Çünkü bu ülkede sanatçıya sporcuya çok ayıp ediliyor. Burada da orada da hiçbir şey atılmasın ama biz bir şey yapmadık kardeşim ya... Sahaya çıktım arkamı dönmedim kardeşim ya, Tolga'yı aldım Taş gelmiş, çakmak gelmiş, ben hatırlamıyorum, hatta ilk başta buz koydum başıma. Şimdi karşı taraf 'Yine konuştu, sen Beşiktaşlısın o yüzden konuşuyorsun yok Trabzonsporlusun o yüzden konuşuyorsun.' Ülke böyle geriliyor, böyle komplolar var. Eğer kumpas varsa, komplo varsa, böyle var. Anlayalım birbirimizi, karşı tarafında derdini bilmeden konuşuyorsun sen ya... Bu kadar çirkinlik olmaz, bizi yaralayan bu" açıklamasını yaptı. Konuştukça hatırlıyorum. Benim hayatım bu, keyfim kaçtı.

'GERGİNLİĞİ BEN Mİ YARATTIM'
"Benim yaşıma eleştiri yapanlara, Allah onlara o yaşı göstersin diyorum. Bugüne kadar gelirken namusumuzla geldik. Ben okuma - yazma bilmeyen fakir bir ailenin çocuğuydum. Biz bu ülkede yoktan var olarak geldik. Ben buraya yoktan geldim, yine oraya dönerim hiç yabancılık çekmem. Bu ülkede var olduklarını zannedenler biraz daha dikkatli olsunlar. Ben sadece işimi yaptım. Bugün Fatih Terim, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, bunların hepsi değerli. Zaman zaman saha içinde sinirli hareketlerimiz var. Bu kadar gerginliği ben mi yarattım. Biz 2024 için çekim yapalım diyorlar oyuncularımıza, taşı sen atıyorsun ya. Bu maçta ne yaptık ya. Ondan sonra Beşiktaş kollanıyor" ifadelerini kullandı.

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