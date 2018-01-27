Şenol Güneş: Kim ne derse desin, ben oyundan memnunum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının özellikle ikinci yarısında konuk ekibin çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen oyundan memnun olduğunu ve çok sayıda pozisyona girdiklerini söyledi.

Oyuncularıyla toplantı yapan Güneş “İstediğimiz sistemi uyguluyoruz fakat son final vuruşlarında eksiklerimiz var. İlk 45 dakikada muhteşem oynadınız. İkinci yarıda rakip baskı kurdu. Kim ne derse desin ben oyundan memnunum ve keyif alıyorum. İzleyenlerin de keyif aldığını umuyorum. Önemli olan 3 puan ama daha da savaşmalıyız” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği’ne karşı aynı istikrarlı oyunun sergilenmesini isteyen Güneş, özellikle kanatlardan gelen ortaların değerlendirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Negredo’nun adam eksiltme konusunda usta olduğunu, bunun da Talisca’nın hücum yollarındaki etkisini artırdığına işaret etti.

Güneş başkent ekibinin sistemli oynadığına dikkat çekerek rakibe top kaptırılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Kasımpaşa maçında iki gol atan Talisca maç sonunda “Benim attığım İki gol takım oyunun eseri. Ben ya da başkası da atabilirdi” dedi.