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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
21.10.2018 - 21:44, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Kendimize geleceğiz

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Şenol Güneş: Kendimize geleceğiz

Göztepe’ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kazanabilecekleri maçı kaybettiklerini ifade ederek, “Gollerin gelmesi rakibe moral, bize de teslimiyet getirdi” dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Beşiktaş, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuna kazanma arzusuyla başladıklarını ifade ederek, “Oyun kontrolü, yediğimiz gole kadar bizdeydi. Top kaybı sonrası yediğimiz gol rakibin coşkusunu arttırdı. Hücum oyuncularını alarak kendi sahasında kalan bir takım vardı. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Rakip haddini bilerek oynadı. Oyun üstünlüğünü skora yansıtamadık. Beklemediğimiz bir 3 puan kaybı oldu. Üzgünüz” dedi.

Puan sıralamasının önemli olmadığını aktaran Güneş, “Puan kaybı olan maçları kazanabileceğimiz maç olarak görüyoruz. Bursa’da, Konya’da da kazanabilirdik. Skora yansımayan pozisyonlar bizi olumsuz etkiledi. 12 puan kaybımız var. Sıkıntılarımızı mazeret olarak kullanmak istemiyorum. Yediğimiz ilk golde rakibe gol attırdık. Goller kaçırdık. Bunun adı yok. Daha kendimize geleceğiz, daha çok çalışacağız. 2-0’dan sonra oyun kontrolü kayboldu, rakibin direnci arttı. Gollerin gelmesi rakibe moral, bize de teslimiyet getirdi” diye konuştu.

“Babel penaltıcı değil”

Oğuzhan’ın kaçırdığı penaltıyı Babel’in neden kullanmadığı sorusunu da yanıtlayan Güneş, “Penaltılara kararı ben veriyorum. Kaçırılan penaltı için her şey söylenebilir. Oğuzhan ilk sıradaki penaltıcımız. Babel zaten penaltı sıralamamızda yoktu. Basit hatalar yaptık. Bizim gibi bir takımın yiyeceği goller değildi” dedi.

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