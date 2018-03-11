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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler Futbol HaberleriŞenol Güneş: 'Kazanmadan bu odaya dönmeyin'
Futbol Şenol Güneş: 'Kazanmadan bu odaya dönmeyin'
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Futbol
İsmail ER
11.03.2018 - 21:27, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: 'Kazanmadan bu odaya dönmeyin'

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Şenol Güneş: 'Kazanmadan bu odaya dönmeyin'

Beşiktaş Teknik Direktörü, 0-0 biten ilk yarı sonunda oyuncularına, “Bayern Münih maçı kafalarda iken galip gelemezsiniz. Şimdi kafanızdan her şeyi çıkartın ve sadece bu maça odaklanın. Şimdi çıkın ve kendinizi gösterin. Kazanmadan bu odaya dönmek yok” dedi.

Şampiyonluk yarışında artık telafisi olmayan maçlar oynayan Beşiktaş, önceki gün konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Karşılaşmayı izleyen herkes bu galibiyetin hiç de kolay gelmediğine tanık oldu. Beşiktaşlı futbolcular, topla oynama, şut, orta gibi bütün olumlu istatistiklerde ezici bir üstünlük sağlamalarına rağmen gol noktalarında şaşılacak derecede başarısızdı. İlk 45 dakikada Babel, Lens, Negredo ve Atiba ile yüzde yüz gollük pozisyonlar bulan siyah beyazlı ekip, final vuruşlarını iyi yapamayınca soyunma odasına 0-0 berabere girdi. Neredeyse yarım asırdır futbolla iç içe olan teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasında gol atamamanın nedenlerini açık biçimde izah etti.

Güneş’in teşhisi doğru çıktı
Futbolculara, “Aklınız çarşamba günkü Bayern Münih maçında” diyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bayern Münih maçı kafalarda iken galip gelemezsiniz. Kaç tane net pozisyon var ama gol yok. Çünkü konsantrasyon eksik. Bu yüzden de final vuruşlarını kötü yapıyorsunuz. Kafanızdan her şeyi çıkartın ve sadece bu maça odaklanın. İkinci yarıda özellikle ilk 15 dakika çok önemli. Bu sürede atacağımız bir gol bize 3 puan getirir. Şimdi çıkın ve kendinizi gösterin. Kazanmadan bu odaya dönmek yok.”
Şenol Güneş’in teşhisi doğru çıktı ve Beşiktaş, ikinci devrenin 8. dakikasında Talisca ile bir gol buldu ve maçı 1-0 kazanarak, üst üste 3. maçından galibiyetle ayrıldı.

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