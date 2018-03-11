Şenol Güneş: 'Kazanmadan bu odaya dönmeyin'
Beşiktaş Teknik Direktörü, 0-0 biten ilk yarı sonunda oyuncularına, “Bayern Münih maçı kafalarda iken galip gelemezsiniz. Şimdi kafanızdan her şeyi çıkartın ve sadece bu maça odaklanın. Şimdi çıkın ve kendinizi gösterin. Kazanmadan bu odaya dönmek yok” dedi.
Şampiyonluk yarışında artık telafisi olmayan maçlar oynayan Beşiktaş, önceki gün konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Karşılaşmayı izleyen herkes bu galibiyetin hiç de kolay gelmediğine tanık oldu. Beşiktaşlı futbolcular, topla oynama, şut, orta gibi bütün olumlu istatistiklerde ezici bir üstünlük sağlamalarına rağmen gol noktalarında şaşılacak derecede başarısızdı. İlk 45 dakikada Babel, Lens, Negredo ve Atiba ile yüzde yüz gollük pozisyonlar bulan siyah beyazlı ekip, final vuruşlarını iyi yapamayınca soyunma odasına 0-0 berabere girdi. Neredeyse yarım asırdır futbolla iç içe olan teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasında gol atamamanın nedenlerini açık biçimde izah etti.
Güneş’in teşhisi doğru çıktı
Futbolculara, “Aklınız çarşamba günkü Bayern Münih maçında” diyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bayern Münih maçı kafalarda iken galip gelemezsiniz. Kaç tane net pozisyon var ama gol yok. Çünkü konsantrasyon eksik. Bu yüzden de final vuruşlarını kötü yapıyorsunuz. Kafanızdan her şeyi çıkartın ve sadece bu maça odaklanın. İkinci yarıda özellikle ilk 15 dakika çok önemli. Bu sürede atacağımız bir gol bize 3 puan getirir. Şimdi çıkın ve kendinizi gösterin. Kazanmadan bu odaya dönmek yok.”
Şenol Güneş’in teşhisi doğru çıktı ve Beşiktaş, ikinci devrenin 8. dakikasında Talisca ile bir gol buldu ve maçı 1-0 kazanarak, üst üste 3. maçından galibiyetle ayrıldı.
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