Şenol Güneş: Kaybetseydik UEFA'ya da katılamayabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 sona eren Monaco karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sözlerine mücadeleyi değerlendirerek başlayan Güneş, “Deplasmanlarda daha iyi sonuçlar alabilen ve kontratağa iyi çıkan bir takım. İlk maça göre daha farklı oynamamız gerekiyordu. Rakibi de kontrol edebilmemiz gerekiyordu. Bu nedenle ilk yarıda fazla pozisyon üretemedik. Kısa pas yaparken golü yedik. İkinci yarıda golü bulduk. Son bölümlerde kontrol tamamen kayboldu. Bu da rakibin işine geliyordu. Maçın beraberlik riskini göze aldıktan sonra ikinci golü bulabilirdik ama gol de yiyebilirdik. En azından kaybetmemek istiyorduk ve rakiplerine sonuçları bizi doğrudan etkiliyor. Aynı şey Monaco için de geçerli” ifadelerini kullandı.

“Kaybetseydik, UEFA’ya bile katılamayabilirdik”

Grupta avantajın hala ellerinde olduğunu söyleyen Güneş, “Avantaj hala elimizde. Öncelikle gruptan çıkmayı garantilemek gerekiyor. Bugün kaybetseydik, UEFA’ya bile katılamayabilirdik. Monaco’nun birinci olabileceği düşünülürken, son torbadan gelen Leipzig’in de grup liderliği şansı var. Geçen sene son maçta kaybettik. Şu anda daha avantajlıyız ama buna güvenmiyoruz. Taraftarların beraberliğe üzülmesi doğaldır. Ben ilk defa beraberliğe razı olabileceğimizi söyledim. 3 puan tabii ki çok önemliydi ama kaybetseydik moralimiz bozulurdu ve şansımız zora girebilirdi. Porto maçını kazanmak istiyoruz ama maçın gidişi ne olur bilemeyiz. Maça gelirsek, ben yine Monaco’nun çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Ülke puanına katkı yapmak istiyoruz”

Takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili konuşan Güneş, “Sakatlık olarak henüz tam değerlendirme yapmadık. Biz geride değil, önde değişiklik yapmak istiyorduk. Ancak öyle bir gelişti ki, maalesef değişiklik yapmak zorunda kaldık. Hücumcular çok tempolu oynamak zorunda kaldılar. Tolgay’ın, Tosic’in sakatlıkları var. Ardından Atiba’nın sakatlığı oldu. Şampiyonlar Ligi, fedakarlık yapmaya değecek bir olay. Biz Beşiktaş olarak geçmiş maçlarda ve bugünkü karşılaşmalarda ülke futboluna katkı sağlamak istiyoruz. Ülke puanına katkı sağlamayacaksanız o zaman niye katılalım, kendi aramızda oynayalım. Burası önemli bir turnuva. Çok güzel bir müziği var, çok güzel bir ambiyansı var” açıklamasında bulundu.

“Değişiklikleri hücuma dönük yapabilirdim”

Yaşanan sakatlıkların değişiklikleri olumsuz etkilediğini söyleyen Şenol Güneş, “Sakatlıklar olmasaydı Talisca’yı, Negredo’yu kullanırdım. Sakatlıklar olmasa değişiklikleri hücuma dönük yapardım. Atiba ve Tolgay’ın yanına Medel’i de koyabilirdik ama daha defansif olabilirdi. Tolgay da iyiydi, Atiba da iyiydi. Talisca, Negredo, Medel ve diğer oyuncuların hepsi bizim için çok önemli. Oyuncularla ilgili bir olumsuzluk düşünmüyorum ve hepsinden çok memnunum” diye konuştu.

“Gruptan çıkmayı çok istiyoruz”

Gruptan çıkmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Güneş, “Geçtiğimiz yıl Dinamo Kiev maçında sadece skor olarak değil, son anda kaybettiğimiz bir turnuva oldu. Bir sene önce de Avrupa Ligi’nde aynısı olmuştu. Bu gruptan çıkmak hedef olarak hem benim için hem de kulüp için, ekonomik ve marka değeri açısından çok önemliydi. Aksi bir sonuçta, moralimiz bozulabilir ve dengemizi kaybedebilirdik. Yediğimiz gol sonrası bir pozisyon daha verdik. Şu anda Avrupa Ligi’ni garantiledik. Ligde de öncelikle küme düşmemeyi garantileyip sonra hareket etmek gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin oyun tarzına göre oynamaya çalıştık. Bu yönden memnunum ama daha az hata yapmamız gerekiyordu. Son bölümde çabuk oynadık ve hiç oyunu soğutamadık” diyerek sözlerini tamamladı.