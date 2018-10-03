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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriFutbol Şenol Güneş: Karşımızda sıradan bir takım yok
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Futbol
03.10.2018 - 21:37, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Karşımızda sıradan bir takım yok

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Şenol Güneş: Karşımızda sıradan bir takım yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malmö karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. 

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ın yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve kaleci Loris Karius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Güneş, sıcak havadan soğuk bir havaya geldiklerini belirterek, "Yarınki maçın dostluk içinde geçmesini diliyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Liginde başarılı olmaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Disiplinli ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi güçlü hissediyoruz. Zor bir maç olacak. İyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Çıkabilecek en iyi kadroyla sahada olacağız. Fikstüre de uyum sağlamaya çalışıyoruz. İki takımın da iyi oyuncuları var. Karşımızda sıradan bir takım yok. Pepe, yarın büyük ihtimal sahada olacak ama Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim. Kesin kararlarımı antrenmandan sonra vereceğim. Fikstür konusunda ayrıcalık istemiyoruz. Adaletli bir şekilde fikstür organize edilmeli. Zengin bir kadroya sahibiz.” 

Loris Karius: "Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" 

Kaleci Loris Karius ise, “Grup aşamasındaki ilk deplasman maçımızı oynayacağız. Deplasman maçları zordur. İyi oynamalıyız. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzle oynarsak üç puan alabiliriz. Amacımız yolumuza kazanarak devam etmek. Birkaç maç oynadım. Takımla iletişimim gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Arkadaşlarım takıma hızlı uyum sağlamam için çok yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı. 

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