Şenol Güneş: İyi niyet ölümden başka her şeyi yener

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞenol Güneş: İyi niyet ölümden başka her şeyi yener
GeriFutbol Şenol Güneş: İyi niyet ölümden başka her şeyi yener
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
25.11.2018 - 00:30, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: İyi niyet ölümden başka her şeyi yener

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şenol Güneş: İyi niyet ölümden başka her şeyi yener

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve maçı kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, maçın bir gün kala yerinin değişmesine rağmen takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarlarını tebrik ederek, "Son gün yer değişmesine rağmen buraya gelip takımlarını desteklemeleri çok güzel bir şey. Küfür ve şiddet bu maçta da oldu bizim maçlarda da oluyor. Küfür şiddet olmasın. Bunlar olmadığı zaman inanın dünya çapında örnek olurlar. Kolay bir şey değil deplasmanda takımının yanına geliyorsun ama yanlış işler yapmak doğru değil." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in yeni takımlarından olmasına rağmen iyi sonuçlar aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rakibimiz lige bu yıl çıktı, iyi gidiyor. Oldukça iyi sonuçlar aldılar. Kolay değil yıllardır sorun yaşan bir takım olarak iyi bir yere geldi. Futbol sahada oynanıyor. Rakibi yok ederek değil rakiple yarışarak ondan daha iyi olduğunu göstererek olmalı. Oyun olarak bugün bizim daha iyi olduğumuzu ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar kötü sonuçlar aldığımız maçlar oldu. Bugün en olumsuz yanımız basit bir gol yememizdi. İyi niyetle, samimiyetle, yetenek ve karakterilerini birleştiren oyuncularımızın isteğiyle bu sonucu aldık. Hepsine teşekkür ediyor ve alınlarından öpüyorum. İyi niyet ölümden başka her şeyi yener onun için bir kez daha oyuncularımı tebrik ediyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Londra derbisinde zafer Tottenham'ın

Comolli'ye doğum günü sürprizi

River Plate Boca Juniors maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? Maç iptal mi edildi?

Boca Juniors takım otobüsüne saldırı! Yaralılar var