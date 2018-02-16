Şenol Güneş: İş çığırından çıkardı
Ligin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten Atiker Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
Burada oyun oynamaya çalıştık. İyi de başladık. Golü attık, golden sonra pozisyonlar da bulduk. Bizim dışımızda gelişen olaylarla dengemiz bozuldu. Türkiye'de algı operasyonu, baskılar, seyirci baskısı, hakem baskısı olacak, bunlar normal. 2 tane oyuncumuza, Pepe ile Talisca'ya kart gösterilirken, hangi anlamda gösterildi, bilmiyorum. Maçta bizim dışımızda gelişen olaylar oldu. Biz daha dikkatli olup, daha fazla pozisyon üretip, farklı kazanmamız gereken maçta 2 puan kaybettik. 1 puan almak isteyen takım başarılı oldu. 2 puan ve 2 oyuncu kaybettik bu maçta. İkinci yarı zaman geçirmelerle oyun futbol dışına taştı. Biz de buna uysaydık iş çığırından çıkardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle