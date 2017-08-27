Şenol Güneş intikam peşinde koşmaz

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, siyah beyazlı takımın Hırvat futbolcu Domagoj Vida’yı kadrosuna katması halinde transferi noktalayacağını söyledi. Albayrak, Vida’yı transfer etmek için kulübüne tekliflerini sunduklarını belirterek, “Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız. Oyuncunun ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Bu bir ticaret. Şu anda onların oyuncusu ama dört ay için o kadar para verilir mi. Parayı sokakta bulmadık. Kulübün menfaati için en iyi şartlarda, bütçemize uygun şekilde transfer yapmaya gayret ediyoruz. Vida, Beşiktaş’a gelmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş’in, istediği oyuncular alınmadığı için yeni transferleri oynatmadığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Albayrak, şunları kaydetti: “Hocamız çok dürüst, namuslu bir adam, hiçbir şekilde egosu yok. İntikam için böyle bir şey yapmaz. Bunları aklının ucundan bile geçirmez. Şenol Güneş hak edene formayı verir. Transferin nasıl yapıldığını başkanımız da daha önce açıkladı. Oynatmamak hocanın takdiri. Hazır görmüyordur ya da teknik, taktik anlamda mutlaka bir bildiği vardır. Pepe oynuyor, Negredo daha fazla süre almaya başladı.”

Beşiktaş'ın kıskanıldığını savunan Metin Albayrak, “Üç sene önce ne olacağı belli olmayan bir takım vardı. Şimdi stadını yaptı, şampiyonluklar alıyor. Bayram tatili başladı ama taraftarlarımız stadı tamamen doldurdu. Beşiktaş parlayan bir yıldız, gelirleri yükseliyor, haliyle kıskanılacak. Bu durumdan etkilenmeyeceğiz. Ayaklarımız yere basacak, işimizi yapacağız” diye konuştu.

Albayrak, Milli Takım’a çağrılmayan Oğuzhan Özyakup ile ilgili olarak da “Lucescu çok beğendiğimiz ve herkesin takdir ettiği bir teknik adam. Tasarrufu bu yönde olmuş. Bunlar futbolda olabilen durumlar” dedi.

Albayrak, takımın her geçen gün performansını artırdığını da belirterek “İki yıldır çıtayı o kadar yükseğe koyduk ki herkes aynı futbolu bekliyor. Dün bir tık daha yukarı çıktık” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ: HERKESİN SIRASI GELECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yenilenen kadronun yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Güneş, “Aramıza katılan isimler lige verilen arada daha iyi konuma gelecekler. Önümüzdeki ay Avrupa maçları da başlıyor. Ligde çetin mücadele olacak. Geniş kadroda herkese görev düşecek, sıra gelecektir. İsimler üstünde gitmiyoruz. Maça göre kim iyi durumda

ise, onu tercih ediyoruz” diye konuştu. “Beni asıl mutlu eden, kadrodaki tüm isimlerin her maç oynayabilme adına son derece istekli ve arzulu olmaları” diyen tecrübeli teknik adam “Oynayan oynamayan arasında asla ayrım yapmam” dedi.