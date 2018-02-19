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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Şenol Güneş: İlk defa favori değiliz
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Futbol
19.02.2018 - 21:45, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: İlk defa favori değiliz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları son 16 turu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tarihi olan bir kulübe karşı oynayacaklarını belirten Güneş, "Yarın oynayacağımız maç güçlü bir takımla olduğu için ayrı bir atmosfer olacak. Tarihi olan bir kulüp. Başarıları olan, Real Madrid ve Milan'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan takım. Bu sezon sahasında hiç maç kaybetmeyen bir takım. Kulüp, uluslararası arenada bakıldığında en üst seviyedeki takımlardan. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Buna olumsuz bakmayacağız, kendi futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalışacağız. Bizden güçlü bir takımla zor bir maç oynayacağız. Futbolda mucizeler var. Önce işimizi iyi yapacağız. Rakibimiz karşısında gücümüzü göreceğiz. Ama yarın atacağımız gol ve goller bize avantaj katacak. Zor olacak ama bu zorluğu aşabilecek bir oyuncu kadromuz var" dedi.

"MAÇA GELENLERE GÜZEL BİR MAÇ İZLETECEĞİZ"

Yarın oynanacak futbolun önemli olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Evet gruptan lider çıktık ama önemli ve güçlü bir takımla oynayacağız. Hocaları hem oyuncu hem hoca olarak başarılarla dolu bir kişilik. Yarın oynanacak futbol gerçek. Bu gerçeği sahaya yansıtıp, maça gelenlere güzel bir maç izleteceğiz" diye konuştu.

"BAYERN MÜNİH'İN BU YARIŞTA BAŞARILI OLACAK BİR KADROSU VAR"

Bayern Münih'in kadrosu ile ilgili yorum yapan Güneş ,"Bayern'in kadrosu genelde belli, bir iki değişiklik olabilir. Bu yarışta başarılı olacak bir kadroları var. Savunmadaki isimler belli, birkaç değişiklik olabilir. Kim oynarsa oynasın fark etmez, takım olarak da bireysel olarak da iyi durumdalar. Biz hücum anlayışını benimseyen bir takımız ama Bayern Münih'e karşı savunmayı da ön planda tutacağız. Gol atmaya da çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZİM YOK"

Beşiktaş'ın yarın sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Sürprizim yok, 21 tane oyuncumuz var onun içerisinden bir 11 çıkacak. Herkesin beklediği bir kadro çıkacak, maç içerisinde değişiklikler olabilir. Geçmişi konuşmak yerine yarını konuşacağız" dedi.

"BUGÜNE KADAR BAYERN MAÇINI KONUŞANLAR, MAÇ GÜNÜ GELİNCE BAŞKA ŞEYLER KONUŞMAYA BAŞLADI"

Atiker Konyaspor maçının ardından yaşanan olaylarla birlikte Türkiye'de oluşan atmosferi yorumlayan Güneş, "Bizi hiçbir şey etkilemedi, ortalığı toza dumana karıştıranlar var. Bayern maçı gelene kadar Bayern'i konuşanlar, Bayern gelince başka şeyler konuşmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINDA HEP KENDİMİZİ FAVORİ GÖRDÜK, YARIN FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"

Yarınki maçta favorinin Bayern Münih olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, şöyle devam etti:

"Tabii burada kazanmak veya gollü bir beraberlik almak bizim için büyük bir avantaj olur. Her türlü sonuç çıkabilir. Kötü bir sonuç alsak da dünyanın sonu değildir, sadece oynadığınız oyunun karşılığını aldığınızda mutlu olursunuz. Yarın da böyle çıkacağız. Bugüne kadar her Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçta kendimizi favori gördük, bu maçta favori görmüyoruz."

"YARIN İYİ SONUÇ ALSAK BİLE ALMANYA'NIN GERİSİNDEYİZ"

Almanya'da Bayern Münih ile oynamanın zor olduğunu ifade eden Güneş, "Oyuncu kaliteleri kadar, iş ciddiyeti de var. İşe ciddi olarak bakıyorlar ve rakip kim olursa olsun yapılması gerekeni yapıyorlar. Mükemmel işi basit işleyince zaten mükemmele ulaşıyorsunuz. Biz de çevremizdeki sıkıntılardan dolayı futbol kültürümüzü geliştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bizim de iyi kadromuz var ama başka sıkıntılarımız var. Yarın iyi sonuç alsak bile bizim futbol gelişimimizin Alman futbolunun üstünde olduğunu söyleyemem. Bayern Münih'le oynuyorsunuz. Dünyanın neresinde oynarsanız oynayın onlar favoridir. Biz de böyle bir takımla oynadığımız için gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı

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