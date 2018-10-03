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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.10.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Şenol Güneş ile 16 deplasmanda 7 galibiyet!

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Şenol Güneş ile 16 deplasmanda 7 galibiyet!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu.

Gol bulmakta da zorlanmıyor

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında gol atmakta da zorlanmıyor.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında şu ana dek 33 karşılaşmaya çıktı. Bunların sadece 2'sinde gol atamayan Beşiktaş, diğer 31 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı. 2016-2017 sezonunda grup mücadelesinde deplasmanda Dinamo Kiev'e 6-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise son 16 turunda Bayern Münih'e dış sahada 5-0 mağlup oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesine Sarpsborg'u 3-1 yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmayı gol atarak tamamladı.

Güneş yönetiminde gol ortalaması 1.75 

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde 33 Avrupa mücadelesinde toplam 58 gol attı.

Siyah-beyazlılar böylece 1.75 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu dönemde Avrupa kupalarındaki maçlarda kalesinde ise 44 gol gördü.

En farklı galibiyeti de Güneş ile aldı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

Güneş yönetiminde 34. maça çıkacak

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını yarın yapacak.

Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

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  • 178Malmö - Beşiktaş
    3
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    1,90
    8429kez oynandı
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