Şenol Güneş: "İki senedir bizi göndermeye çalışıyorlar"

Medyada yapılan eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, yorgunluğa rağmen kazanmalarının önemli olduğunu vurguladı.

İşte Güneş'in açıklamaları:

Kazanmak önemli ama tabii nereden baktığınıza bağlı. Maçı kazandık, 3 puan aldık. Zorlu bir seyehatten geldikten sonra oynamak kolay değil. Aynı şey Galatasaray için geçerli ama onlar bizden 1 gün daha önde. Futbol güzel, keyifli oynanmalı. Bunu ayakları var, teknik direktör, oyuncular, yönetici medya... Lens'in oynaması mucizeydi, keşke hiç koymasaydık.

Çok yorgundu ve sakatlığı vardı. Gökhan Töre dün tek idmanla çıktı. Çok kaliteli maç olmadı ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Kazanabilirlerdi, kaybedebilirdik. Güzel futbol oynamak isteyen en çok benim. Galatasaray hep uzun toplar attı. Bizim tarzımız değil ama böyle gerekti. Biz de uzun oynama çalıştık. Atiba'dan dinamizm bekledim, onun altında kaldım.

MEDYAYA ELEŞTİRİ

İki senedir bizi göndermeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın kadrosu kötü mü? Çok iyi kadrosu var. Önemli olan bu oyuncuların iyi oynaması. Eleştiriyi biraz geniş yelpazelendirmek lazım. Son dakikada adam geliyor, bizim gidecek halimiz yok. Antalya maçında farklı yenmemiz gerekirken yenildik. Rakip takıma kötü görünen tezahüratı yapmak bize yakışmaz.

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Bizim de bütün oyuncularımız büyük. Büyük insanlar büyük düşünür. Küçük insanlarla da uğraşmaz. Kartal da sinek avlamaz” dedi. Güneş ayrıca hakemle ilgili konuşacak bir şeyin olmadığını da belirtti.

Spor Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Çok şükür kazandık. Yorulduk, kazandık, mutlu olduk. Oyun olarak memnun değilim. İlk 30 dakika tempomuz vardı. Rakip uzun top atmaya başlamıştı. Önde de hızlı oyuncu kullanamadık. Ama bu galibiyeti getirme bakımından sıkıntı olmadı. Rakipte bu oyun tarzına dönmek zorunda kaldı. İlk 30 dakika tempomuzla iyiydik. Atak yapıyorduk. Özellikle iki gün önce oynanan maç sonrası yorgunluk bizi çok etkiledi. Oyuncuları olağanüstü gayretlerinden dolayı kutluyorum. Mustafa gibi, Doğukan gibi oyuncular daha dinamik oynadılar. Atiba’yı, Vagner’i önce koysaydım ne olurdu bilmiyorum. Koyduktan sonra da beklediğimizin altında oynadılar. Gökhan Töre, Gönül dün idmana çıktılar. Medel'in sakatlığı vardı. Sıkıntıları olan bir takımdık. Kazanmak güzel. Oyun şekli olarak kazanmaya yakın taraf olduk. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Bazı oyunculara oksijen gitmedi. Bağırıyorsun, duyuyor ama başka bir şey yapıyor“ diye konuştu.



“Oyuncu, hoca, yönetim birlikteyiz”

Birlik ve beraberlik olduğu zaman iyi sonuçların geldiğini belirten Güneş, “Burada seyirci takımı seviyor. Bazen duygusal kırılmalar oluyor. Biz her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Daha güzeli sunmaya çalışacağız. Biz sahamızda kaybettiğimiz iki maçın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok hayat devam ediyor. Oyuncu, hoca, yönetim birlikteyiz. Bu birlikteliği korumak zorundayız. Biz bir aileyiz birlik içinde olursak hiçbir güç yenemez. Yense bile pes edemeyiz. Her zaman güçlü olmalıyız. Kolay gibi görünen ağır bir meslek. Bedel ödemeden başarılı olamazsınız. Bu oyuncu ve bizim içinde geçerli. O seyahatle gidip, gelmek maç oynadıktan sonra burada o direnci koymak, ben buna şapka çıkartırım” şeklinde konuştu.



“Biz cumartesi ter idmanı ile çıktık”

VAR ile ilgili pozisyonların sorulması üzerine Şenol Güneş, “Pozisyonları göremedim. Doğru yanlış yorumu yapamam. 112 dakika oynadık. Galatasaray da yorgun ama bizden bir gün önce geldiler. Biz cumartesi ter idmanı ile çıktık. Bu mazeret için kullanılacak bir şey değil. Bu yine Malmö maçından sonra Trabzonspor maçında da var. Yıpranan oyuncular var. Bu zeminde pas yapılmıyor. Onlar da bunu gördü. Her şeyi akıcı istiyoruz. Çim görüyor ama zemin öyle değil. Hakemle ile konuşacak bir şey yok. Zannediyorum Galatasaray’ın rahatsız olduğunu düşünmüyorum” diye cevap verdi.



“Bizim kadromuz geniş görünüyor ama o kadar geniş değil”

Ligde çok fazla kayıpları yaptıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Başakşehir bu konu da daha iyi gidiyor. Onların Avrupa kupası yok. Kasımpaşa’nın da yok. Galatasaray ve bizim var. Bizim kadromuz geniş görünüyor ama o kadar geniş değil. Bugün uzun boylu stoper lazımdı ama yoktu. Enzo’nun olması gereken bir maçtı ama yok. Bizim kadromuz iyi ama rakipte de iyi oyuncular var” dedi.



“Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar”

Avrupa Ligi’nde yorgun olan oyuncuları değiştirip, dinlenen oyuncuları oynattığını söyleyen Güneş, “Medel, Ricardo beklediğimiz performansın altında kaldı. Birçok dinlenmiş ve hırslı oyuncuları oynatayım, oyunun gidişine göre değiştireyim diye düşündüm. Bu sahada Oğuzhan ile Adem’i oynattığımda Sivas maçında düşündüğümüz gibi olmadı. Atiba ile başlayabilirdik. En iyi Necip, Mustafa ve Doğukan’dı. İyiydi ama akıcı değildi. Futbolda değişmesi gereken bunlar değil. Teknik, taktik konuşuruz. Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Bizim de bütün oyuncularımız büyük. Büyük insanlar büyük düşünür. Küçük insanlarla da uğraşmaz. Kartal da sinek avlamaz. Onu söyleyeyim de herkes anlayacağını anlasın” diyerek sözlerini tamamladı.