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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.09.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: "Hikayemizi mutlulukla bitireceğiz"

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacaklarına inandığını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, ay-yıldızlıların EURO 2020 Elemeleri'nde yarın Andorra ile yapacağı karşılaşma öncesi yayımlanan maç kitapçığında değerlendirmelerde bulundu.

Millilerin, Andorra maçıyla beş yıl aradan sonra İstanbul'da resmi bir karşılaşma oynayacağını hatırlatan Şenol Güneş, "Takımımızla İstanbul seyircisinin bütünleşmesini güçlü kılabilmek için, grupta geriye kalan üç iç saha maçımızı da ülkemizin tarihsel, kültürel ve ekonomik bakımdan öneme sahip bu kentimizde oynamaya karar verdik. Anadolu'da başlayan EURO 2020 Elemeleri yolculuğumuzu İstanbul'da devam ettireceğiz ve inanıyorum ki hikayemizi mutlulukla bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Galibiyete hasret takım: Andorra 112 resmi maçta 103 yenilgi...
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Türk futbolseverlerin milli takımı her zaman coşkuyla desteklediğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Özveriyle çalışan, genç, dinamik ve gurur duyulası bir oyuncu grubuna sahibiz. Avrupa Şampiyonası bizim olmazsa olmazımız ve elemelerde şu ana kadar iyi işler çıkardık. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan beklentim, milli maç haftasında yalnızca milli takımımızın başarısına odaklanmanız. Bizleri ayrıştıran değil, birleştiren bir unsur olan milli takımımıza sizlerden İstanbul'a yakışır bir destek istiyoruz."

Şenol Güneş: Hikayemizi mutlulukla bitireceğiz

Şenol Güneş: Hikayemizi mutlulukla bitireceğiz

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